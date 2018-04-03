Город на семи холмах

В записи Ипатьевской летописи о лете 6655 от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1147 году, встречаем мы первое известное упоминание о Москве . Едва ли кто-то мог представить в то далекое время, что небольшое, ничем не примечательное селение на территории ростово-суздальской земли станет столицей Руси, а потом и центром крупнейшей по площади державы на всем земном шаре.

А в начале славных дел князь Юрий Долгорукий позвал своих союзников в бесконечных междоусобицах на банкет — «пир силен», как пишет нам неизвестный летописец. Место очень понравилось Юрию Владимировичу — река, текущая между холмами, лес, гомон птиц и он стал сюда наезжать чаще. Где князь, там и столица княжества. Так в Москву потянулись люди. Конечно бросить вызов огромным городам вроде гордого, широко торговавшего со всем светом Великого Новгорода, начинавшего терять былое величие, но все еще пышного и богатого Киева, Галича Москва тогда не могла. Тем не менее окрестные леса вскоре стали наполняться гулким стуком топоров, расчищая чащи для пашен и поселений. Посреди лесов люди искали спокойствия от княжеских усобиц, медленно, но верно обескровливающих Русь, и от половецких набегов.

Московские удельные князья не гнались вначале за великим, но твердо решили не упускать малое. Приходящим людям давали жить, обзаводиться хозяйством, богатеть. Где кипела жизнь, там строились церкви и монастыри, бывшие в ту пору не только средоточием жизни духовной, но настоящими научными центрами, где накапливались и хранились сведения об истории своей земли и отдаленных приделов.

Так, главным ресурсом московских князей стали не накопленные в закромах богатства, а люди, готовые не только строить свое благополучие, но и защищать его. Страшное испытание батыевым нашествием Москва выдержала. Город не раз горел, но каждый раз восставал из пепла все более сильным, пока не окреп настолько, что стал собирать вокруг себя всю Русь. С тех пор процесс этот пошел неостановимо. Трехсотлетний период перенесения столичных функций в наново построенный Петербург ничуть не перевел Москвы в ряд больших, но провинциальных городов. После этого перерыва древний город вновь вступил в свои первопрестольные права, будто человек, который ненадолго заснул и пробудился.