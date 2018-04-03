Ветераны обсудили с губернатором качество медицинской помощи в Прикамье

Участники обсудили злободневные вопросы, связанные с обслуживанием людей старшего поколения в медицинских учреждениях.

Губернатор рассказал, что удалось сделать в системе здравоохранения за последнее время, подвёл предварительные итоги проекта «Новая поликлиника».

По словам Максима Решетникова, сократилось время ожидания приёма у врача благодаря оптимизации работы административного персонала. Теперь записаться на приём к терапевту стало возможным в течение одного-трёх дней с момента обращения.

Также глава региона сообщил следующих преобразованиях, которые планируется провести в системе здравоохранения края. Речь идёт о выстраивании эффективной работы в стационарах онкологической и кардиологической служб. В частности, в Прикамье собираются выстроить систему по раннему выявлению онкологии.

«Вместе с выстраиванием работы онкологов и участковых врачей важно укрепить материально-техническую базу. В этом году в бюджете предусмотрели 550 миллионов рублей на капитальный и текущий ремонты медучреждений, покупку оборудования и транспорта. Из резервного фонда Правительства России нашему краю выделят 181 миллион рублей на оборудование детских поликлиник и отделений, а также 85 миллионов — на возведение модульных ФАПов плюс 65 миллионов — на приобретение передвижных медицинских комплексов», — сказал Максим Решетников.

Председатель пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко привела результаты соцопроса, в котором приняли участие более 4,5 тысяч пожилых прикамцев.

Так, 53% опрошенных выразили удовлетворение качеством оказания медпомощи в их населенных пунктах. Для сравнения, в 2016 году (тогда опросили 5,6 тысяч человек — Ред.) этот показатель был 14%. 66% опрошенных позитивно оценили и качество медицинского облуживания в краевых учреждениях. Тогда как в 2016 году положительную оценку давали чуть больше половины.

«Изменения невозможно не заметить: сократились очереди, делают ремонты в медучреждениях. Но остаются вопросы по приёму узкими специалистами», — заметила на встрече председатель Березниковского совета ветеранов Маргарита Русинова