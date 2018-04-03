Яблони у оперного и на эспланаде, липы на Компросе: публикуем карту озеленения Перми

Городские власти высадят в Перми четыре тысячи деревьев и кустарников. Школьники могут принять участие в посадках — это будет своеобразная «прогулка с экологом», когда ребятам расскажут о деревьях и научат их сажать.

Коллективные заявки групп от десяти до тридцати человек нужно отправить в управление по экологии на электронную почту uep@gorodperm.ru.

В сквере у Театра оперы и балета высадят два десятка саженцев лесной яблони, три тополя, пять кленов и девять лиственниц. А на эспланаде появятся 36 яблонь. Тихий Компрос украсят липами, а улицу Сибирскую от площади Карла Маркса до площади Ветеранов — саженцами клена и вяза. Липы появятся на улице Плеханова и Мильчакова. На проспекте Парковом — тополя, на улице Куфонина — кусты сирени, а на улице Малкова — боярышник.

— В Кировском районе по просьбам жителей будет высажено порядка 400 саженцев деревьев, в том числе на улицах Закамская и Кировоградская, — рассказывают в городской администрации. — В Мотовилихе облагородят перекресток на пересечении улиц Уральская и Свердлова. Там появится три туи пирамидальных и девять шаровидных, девять саженцев горной сосны и 15 кустарников можжевельника. На улице Юрша планируется высадить лиственницу, березы и рябины, а неподалеку от Мотовилихинского пруда появится десять молодых деревьев ивы ломкой.

Третий год такие посадки проводятся за счет средств, поступивших в бюджет города Перми за вырубленные для нового строительства, реконструкции объектов, а также незаконную вырубку. С момента принятия закона эта сумма составила более 40 миллионов рублей — деньги расходуются только на высадку деревьев и кустарников.