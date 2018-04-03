Ещё
Яблони у оперного и на эспланаде, липы на Компросе: публикуем карту озеленения Перми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яблони у оперного и на эспланаде, липы на Компросе: публикуем карту озеленения Перми 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Городские власти высадят в Перми четыре тысячи деревьев и кустарников. Школьники могут принять участие в посадках — это будет своеобразная «прогулка с экологом», когда ребятам расскажут о деревьях и научат их сажать.
Коллективные заявки групп от десяти до тридцати человек нужно отправить в управление по экологии на электронную почту uep@gorodperm.ru.
В сквере у Театра оперы и балета высадят два десятка саженцев лесной яблони, три тополя, пять кленов и девять лиственниц. А на эспланаде появятся 36 яблонь. Тихий Компрос украсят липами, а улицу Сибирскую от площади Карла Маркса до площади Ветеранов — саженцами клена и вяза. Липы появятся на улице Плеханова и Мильчакова. На проспекте Парковом — тополя, на улице Куфонина — кусты сирени, а на улице Малкова — боярышник.
— В Кировском районе по просьбам жителей будет высажено порядка 400 саженцев деревьев, в том числе на улицах Закамская и Кировоградская, — рассказывают в городской администрации. — В Мотовилихе облагородят перекресток на пересечении улиц Уральская и Свердлова. Там появится три туи пирамидальных и девять шаровидных, девять саженцев горной сосны и 15 кустарников можжевельника. На улице Юрша планируется высадить лиственницу, березы и рябины, а неподалеку от Мотовилихинского пруда появится десять молодых деревьев ивы ломкой.
Третий год такие посадки проводятся за счет средств, поступивших в бюджет города Перми за вырубленные для нового строительства, реконструкции объектов, а также незаконную вырубку. С момента принятия закона эта сумма составила более 40 миллионов рублей — деньги расходуются только на высадку деревьев и кустарников.
59.ru: последние новости
За взятки прокурор попросил приговорить экс-начальника ГУФСИН Прикамья к 12 годам строгого режима Поддержим пермяка: студент «Вышки» вышел в финал конкурса комментаторов телеканала «Eurosport» «Подарок ему передал знакомый». Юрий Дудь взял интервью в футболке пермского художника Sad Face
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией131
Украина нарвалась на Черноморский флот543
Малышева вызвала гнев телезрителей523
Польша направила Украине ноту протеста60
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина85
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение