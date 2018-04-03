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Медиков из Хорошево-Мневников наградили за вклад в развитие эндокринологической службы
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Медиков из Хорошево-Мневников наградили за вклад в развитие эндокринологической службы 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Заведующая 1-м эндокринологическим отделением горбольницы №67 Екатерина Самбурова и заведующая 2-м эндокринологическим отделением Наталия Бревнова награждены дипломами «За большой личный вклад в развитие эндокринологической службы города Москвы». Медиков отметили в ходе XIV Московского городского съезда эндокринологов, который проходил в Москве 30 марта — 1 апреля.
— Участниками и делегатами съезда стали сотрудники нашей больницы. Съезд является не только уникальной возможностью услышать информацию из первых уст ведущих и авторитетных специалистов в области эндокринологии, но и результативной формой обучения, позволяющей ознакомиться с современными достижениями, зарядиться свежими идеями для дальнейшего профессионального роста, укрепить деловые связи и завести новые знакомства, — отметили в пресс-службы ГКБ №67.
Напомним, Московский городской съезд эндокринологов «Эндокринология столицы» проводится ежегодно и объединяет специалистов из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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