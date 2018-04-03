Медиков из Хорошево-Мневников наградили за вклад в развитие эндокринологической службы

Заведующая 1-м эндокринологическим отделением горбольницы №67 Екатерина Самбурова и заведующая 2-м эндокринологическим отделением Наталия Бревнова награждены дипломами «За большой личный вклад в развитие эндокринологической службы города Москвы ». Медиков отметили в ходе XIV Московского городского съезда эндокринологов, который проходил в Москве 30 марта — 1 апреля.

— Участниками и делегатами съезда стали сотрудники нашей больницы. Съезд является не только уникальной возможностью услышать информацию из первых уст ведущих и авторитетных специалистов в области эндокринологии, но и результативной формой обучения, позволяющей ознакомиться с современными достижениями, зарядиться свежими идеями для дальнейшего профессионального роста, укрепить деловые связи и завести новые знакомства, — отметили в пресс-службы ГКБ №67.