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Эксперты: под предлогом декоммунизации в Польше развязали дерусификацию
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Эксперты: под предлогом декоммунизации в Польше развязали дерусификацию 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Западом против России ведётся самая настоящая война, а под предлогом декоммунизации в Польше развязали дерусификацию. Такие мнения в прямом эфире озвучили спикеры программы «30 минут». Обсуждение касалось тому, что происходит в соседних странах.
Так, в Польше, в приграничной с Белоруссией деревне в рамках так называемой «декоммунизации» снесли очередной памятник советским воинам. Руководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области Василий Кучер напомнил, что активисты всероссийского движения, вместе с польскими общественниками привели в порядок 15 памятников советским воинам в Польше. Власти же соседней республики продолжают их уничтожать.
Василий Кучер, руководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области, ветеран боевых действий:
— Против нас ведется целенаправленная война, и мы это должны понимать. Мы не должны надеяться только на лучшее и на доброе. Мы должны понимать, что против нас воюют, и мы должны действовать.
Как считает политолог Анатолий Ромашко, какой бы Россия не была, монархической, коммунистической или капиталистической, коллективный Запад её патологически не любил и не любит. При том, что с коммунистическим Китаем спокойно ведет любые дела. Декоммунизация в Польше по его мнению миф.
Анатолий Ромашко, политолог:
— И что это значит, что идёт не декоммунизация, это враки, это проста завеса дымовая. Это дерусификация! Всё дело в русских людях, в памяти о подвигах русских людей. Давайте вспомним Болгарию, где нашему Патриарху пришлось напоминать, кто дал свободу Болгарии. Это совсем недавно было.
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