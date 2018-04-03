Эксперты: под предлогом декоммунизации в Польше развязали дерусификацию

Западом против России ведётся самая настоящая война, а под предлогом декоммунизации в Польше развязали дерусификацию. Такие мнения в прямом эфире озвучили спикеры программы «30 минут». Обсуждение касалось тому, что происходит в соседних странах.

Так, в Польше, в приграничной с Белоруссией деревне в рамках так называемой «декоммунизации» снесли очередной памятник советским воинам. Руководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области Василий Кучер напомнил, что активисты всероссийского движения, вместе с польскими общественниками привели в порядок 15 памятников советским воинам в Польше. Власти же соседней республики продолжают их уничтожать.

Василий Кучер, руководитель движения «Бессмертный полк России» в Калининградской области, ветеран боевых действий:

— Против нас ведется целенаправленная война, и мы это должны понимать. Мы не должны надеяться только на лучшее и на доброе. Мы должны понимать, что против нас воюют, и мы должны действовать.

Как считает политолог Анатолий Ромашко, какой бы Россия не была, монархической, коммунистической или капиталистической, коллективный Запад её патологически не любил и не любит. При том, что с коммунистическим Китаем спокойно ведет любые дела. Декоммунизация в Польше по его мнению миф.

Анатолий Ромашко, политолог: