На Радоницу в Краснодаре пустят пять дополнительных трамваев

Жители Краснодара смогут с 14 и по 17 апреля перемещаться по городу на дополнительном общественном транспорт, сообщает пресс-служба мэрии.

Также для удобства горожан с 9:00 до 17:00 будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта, которые свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.

В выходные дни количество машин на маршруте сокращено не будет. Кроме того, по территории Славянского кладбища будет организовано движение муниципального маршрута № 6 «Центральная аллея городского кладбища — ул. Круговая».

Перед Радоницей будет организован и направлен дополнительный подвижной состав в район Славянского кладбища.