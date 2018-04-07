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На Радоницу в Краснодаре пустят пять дополнительных трамваев
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На Радоницу в Краснодаре пустят пять дополнительных трамваев 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Жители Краснодара смогут с 14 и по 17 апреля перемещаться по городу на дополнительном общественном транспорт, сообщает пресс-служба мэрии.
Также для удобства горожан с 9:00 до 17:00 будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта, которые свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.
В выходные дни количество машин на маршруте сокращено не будет. Кроме того, по территории Славянского кладбища будет организовано движение муниципального маршрута № 6 «Центральная аллея городского кладбища — ул. Круговая».
Перед Радоницей будет организован и направлен дополнительный подвижной состав в район Славянского кладбища.
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