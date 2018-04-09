Как будет ходить транспорт на Радоницу?

В 2018 году Родительский день выпадает на 17 апреля — он традиционно празднуется на девятый день после Пасхи.

В этом году Родительский день выпадает на 17 апреля — он традиционно празднуется на девятый день после Пасхи.

Краснодаре с 14 по 17 апреля будут работать дополнительные автобусы и трамваи. С 9.00 до 17.00 пять специальных временных маршрутов свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.

Это «Ул. им. Калинина — Славянское кладбище» (4 автобуса марки ПАЗ); «Ул. 3-я Целиноградская — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ПАЗ); «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ЛиАЗ); «Ул. им. Валерия Гассия — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ЛиАЗ); «Стадион „Кубань“ — ул. Круговая» (4 троллейбуса).

Для уточнения информации о работе общественного транспорта, расписании движения можно звонить по телефонам «горячей линии» в «Центре мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8 (861) 218 99 18, 8 (903) 412 01 01.