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Как будет ходить транспорт на Радоницу?
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Как будет ходить транспорт на Радоницу? 

АиФ — Юг 34 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
В 2018 году Родительский день выпадает на 17 апреля — он традиционно празднуется на девятый день после Пасхи.
В этом году Родительский день выпадает на 17 апреля — он традиционно празднуется на девятый день после Пасхи.
В Краснодаре с 14 по 17 апреля будут работать дополнительные автобусы и трамваи. С 9.00 до 17.00 пять специальных временных маршрутов свяжут Славянское кладбище со всеми внутригородскими округами.
Это «Ул. им. Калинина — Славянское кладбище» (4 автобуса марки ПАЗ); «Ул. 3-я Целиноградская — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ПАЗ); «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ЛиАЗ); «Ул. им. Валерия Гассия — Славянское кладбище» (6 автобусов марки ЛиАЗ); «Стадион „Кубань“ — ул. Круговая» (4 троллейбуса).
Для уточнения информации о работе общественного транспорта, расписании движения можно звонить по телефонам «горячей линии» в «Центре мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8 (861) 218 99 18, 8 (903) 412 01 01.
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