Весна, вернулись «Хлеболеты». Незаконная торговля расцвела на Автозаводе

— Несанкционированная уличная торговля с приходом весны опять процветает на Автозаводе. Эти же «Хлеболеты» стоят на всех перекрестках района, рядом с ними — овощи, рыба (аромат неописуемый). На остановке «Улица Комсомольская» товар стоит прямо на остановке в мешках. На перекрестке проспектов Кирова и Октября спрятался лоток за «Союзпечать» — и так далее вдоль всей дороги. И никому нет дела! — написала Светлана Тараканова

В Автозаводском отделе управления административно-технического и муниципального контроля корреспонденту NN.ru рассказали, что борются с незаконными коммерсантами с двух сторон: их ведомство и районная администрация. И те, и другие имеют право составлять протокол об административном нарушении. Но результат неутешительный.

— Это является нескончаемым процессом. Штрафы не имеют той силы, что мы хотели бы от них добиться. Мы же штрафуем не для того, чтобы деньги получить, а для того, чтобы ликвидировать нарушение. Но людям это все равно, — сказал начальник отдела Михаил Тихомиров

Дело в том, что КоАП РФ предусматривает максимальную сумму штрафа в 5 тысяч рублей для физического лица. Видимо, выручка хозяев торговой точки перекрывает ущерб от штрафных санкций.

Немного большее действие оказывает конфискация весов и товара. Эта процедура проходит с привлечением сотрудников прокуратуры и полиции, по закону все нужно описать — на это уходит уйма времени.

— Но опять же, он ушел — на его место придет другой. Ждут, когда освободится. Желающих торговать много, а мест мало, — посетовал Михаил Вадимович.

Еще один камень преткновения — сами жители не могут между собой договориться. Одни жалуются на незаконных коммерсантов, другим удобна торговая точка поблизости. Одни клянут антисанитарию, другие предпочитают более низкие цены.

— Очень много обращений граждан по улице Дьяконова, 24–26. Мы там составили больше 60 протоколов. Администрация составила около 120. И что вы думаете, она там исчезла? — спрашивает Тихомиров. — Жители пишут, возмущаются. Мы приезжаем туда — на нас бросаются: «Не трогайте бабушек, изверги, вы что творите?» Одни защищают, другие пишут: «Уберите».

Звонок корреспондента NN.ru принят в Автозаводском отделе УАТиМК как заявка. В ближайшее время инспекторы проверят это место на предмет незаконной торговли. Но в целом ситуация не меняется и «весеннее обострение» случается каждый год. Также год назад редакция разбиралась с «Хлеболетами», которые торговали в грязи и на остановках.