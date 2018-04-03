25 интересных фактов о Крымском мосте

Первоначально движение по Крымскому мосту планировалось запустить в декабре нынешнего года, но строители умудрились значительно опередить сроки и титаническая конструкция, связывающая берега, будет готова к эксплуатации уже в мае. Крымский мост захватывает абсолютно всем — начиная историей возникновения и заканчивая «анатомией», способной пережить почти Армагеддон.

1. Идея соединить Керченский и Таманский полуострова тревожила князя Глеба еще в 1046 году. Пройдя маршрут по льду, он насчитал расстояние в 14 тысяч саженей или 30 километров. Увы, в XI веке был некоторый дефицит технологий и строительство пришлось отложить на долгие века…

2. Лишь в 1870 году вновь появились планы по строительству моста — на сей раз концепция соединить берега приглянулась британцам. После строительства Индо-европейского телеграфа им требовалось прямое железнодорожное сообщение с Индией. Но увы, строительство оказывалось очень дорогим.

3. Не исключено, что мост появился бы в начале XX века под чутким контролем интересовавшегося строительством Николая II , но сначала грянула русско-японская война, затем началась Первая мировая война и стало не до моста.

4. Удивительно, но строительством Крымского моста занялись… немцы и отнюдь не в мирное время — в 1942-1943-м гитлеровцы принялись сооружали его для поставок оружия на Кавказ. Возвели канатную дорогу, но постоянный мост построить не успели.

5. Строительство Керченского железнодорожного моста началось после освобождения Крыма в 1944 году. Строители использовали не только металлические, но и деревянные сваи, а также деревянные элементы пролетов. К началу 1945-го мост не был полностью достроен, хотя и принимал грузы.

6. Конструкция получила значительные повреждения после того, как в феврале 1945 года из Азовского моря нагнало лед. Правительственная комиссия предпочла отдать команду разобрать мост, чем ремонтировать его. А ведь по легенде по тому мосту в феврале 1945-го в Москву с Ялтинской конференции возвращался сам Иосиф Виссарионович… Впрочем, историки говорят, что Сталин отправился через Херсонскую область, а по мосту прошла часть кортежа.

7. Позже предпринималась попытка нового строительства, но она ни к чему не привела и на долгие десятилетия берега соединила паромная переправа.

9. Паромная переправа была реконструирована весной 2015 года. В курортный сезон она перевозит до 50 тысяч человек и 10 тысяч автомобилей.

10. Крымский мост станет самым длинным сооружением в России и отнимет титул у Президентского моста через Волгу в Ульяновске длиной 12 970 м.

11. Длина Крымского моста — 19 км, из которых 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем.

12. Строительству предшествовала «зачистка местности». Саперы нашли около 700 снарядов времен Второй мировой войны на территории в 200 гектаров берега и акватории Керченского пролива. Экологи переселили 117 животных из Красной книги и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.

13. Кроме автомобильного моста будет и железнодорожный, идущий параллельно — он откроется в 2019 году и следующие по нему поезда в год будут перевозить 14 млн пассажиров.

14. Автомобильная магистраль имеет четыре полосы. Пропускная способность — 40 тысяч машин в сутки.

15. Крымский мост проложен таким образом, чтобы обходить зоны тектонических разломов, которые есть в Керченском проливе.

16. В общей сложности конструкцию держат 7000 свай (забиваются в грунт на 12 и на 90 м в море) и 595 опор. Масштабы последних впечатляют — на каждую в среднем ушло 400 тонн металлоконструкций. Полноту картины дает меткое сравнение: на конструкцию моста ушло столько железа, которого хватило бы на возведение 32 Эйфелевых башен.

17. Еще немного цифр — общая длина арок моста около полукилометра. Арки весят 11,5 тысяч тонн. Для сравнения, их протяженность в 1,8 раз больше высоты Эйфелевой башни, которая весит 10 тысяч тонн. Что общего у башни в французской столице и Крымского моста? Общая технология сборных металлоконструкций, позволяющая быстро возводить сооружения.

18. Морские суда смогут следовать через арочные пролеты шириной 227 м и высотой 35 м. Каждая арка — для автомобильного и железнодорожного моста — после сборки весит 10 тысяч тонн.

19. Землетрясение в 9,1 балла, считающееся опустошительным не страшно мосту — именно такую сейсмическую активность он должен выдержать в том числе благодаря шок-трансмиттерам, гидравлическим устройствам для перераспределения внезапно возникающих динамических нагрузок на строительную конструкцию и напоминающими автомобильный амортизатор. Всего в конструкции моста применено 760 таких устройств.

20. Крымский мост строит команда из более 13 тысяч человек круглосуточно и в любую погоду. Сложные погодные устройства изначально учитывались при планировании строительства и это также сыграло свою роль в опережении сроков открытия моста.

21. На мосту будут размещены два стационарных поста ДПС

22. Крымский мост станет частью федеральной трассы «Таврида», ведущей до Севастополя — четырехполосной магистрали с расчетной скоростью 120 км/ч. Дорога пройдет через Крым с востока на запад в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя и Бахчисарая.

23. Название моста было выбрано во время официального онлайн-голосования в конце 2017 года. За «Крымский мост» проголосовали 64% участвовавших в опросе. Вторым по популярности был «Керченский мост», а третьим — «Мост воссоединения».

24. У стройки есть талисман — кот Мостик или, как его еще называют, кот Моста. Говорят, это едва ли не самый популярный кот России! А еще у него есть своя страничка в Instagram.

25. Напоследок общая стоимость строительства — 227,9 млрд рублей.