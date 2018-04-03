Путин IV, новое правление с высокими рисками

Несмотря на переизбрание «по-советски», четвертый срок российского президента не будет протекать спокойно. Наоборот, социальная нестабильность, геополитическая обстановка и вопрос преемственности власти только усилят неопределенность.

Триумф может оказаться обманчивым. Набрав 76% голосов 18 марта, Владимир Путин начинает свой четвертый срок, чреватый неопределенностью. Из-за самого принципа пирамидального режима, структурных слабостей российской экономики и напряженной геополитической обстановки.

И в первую очередь из-за внутреннеполитической ситуации. Большинство россиян благодарно своему президенту за вновь обретенный статус великой державы и за макроэкономическую стабильность, достигнутую благодаря умелой бюджетной и кредитно-денежной политике. Однако социальная нестабильность остается на высоком уровне. За четыре года средний доход снизился на 12%, система здравоохранения ухудшилась, а коррупция носит хронический характер.

Символом протестов против коррупции стала желтая пластмассовая уточка, которая намекает на шикарную резиденцию Дмитрия Медведева , в которой даже у утки есть свой собственный домик. Именно из-за коррупции и произвола судебной системы очень немногие россияне решаются начать собственное дело. А это становится необходимым, поскольку экономическая система, основанная на государственных монополиях и доходах от углеводородов, цены на которые постоянно колеблются, дошла до предела своих возможностей.

Экономические реформы

Сможет ли Владимир Путин запустить новую серию экономических реформ, таких же смелых и либеральных как в 2000-2003гг. ? Убедившись в том, что олигархи нарушили так называемый «шашлычный пакт», когда Владимир Путин поставил им свои условия в июне 2000 года, сегодня режим воспринимает рыночные силы как угрозу. Раскручивание гаек в политической игре явно не на повестке дня, как это видно по угрозе закрытия мессенджера Telegram и увольнению Евгения Ройзмана , мэра Екатеринбурга , четвертого города страны, за его призыв бойкотировать президентские выборы.

Параллельно с этим партийная система на президентских выборах потерпела полное фиаско. Владимир Путин выдвинулся как независимый кандидат, чтобы не запятнать свою легитимность близостью с партией «Единая Россия» , на которую он до сих пор опирался и которую многие россияне считают партией «жуликов и воров». Компартия находится на исторически низком уровне, как и ультранационалист Владимир Жириновский . Что касается так называемой либеральной оппозиции, расколовшейся на четыре части, то ее лучшая кандидатка Ксения Собчак получила всего 1,6% голосов. Другие социальные институты, судебная система, гражданское общество, полиция, СМИ, находятся под строгим контролем и не вызывают доверия. Опросы общественного мнения показывают беспрецедентное недоверие россиян ко всем социальным институтам, кроме Путина, армии и Церкви.

Разговоры о преемнике

Такой пирамидальный режим кажется еще более нестабильным оттого, что его глава должен уйти в 2024 году, если он не изменит Конституцию, но такой африканско-диктаторский ход нанес бы вред репутации Путина даже среди его сторонников. Таким образом, четвертый срок будет протекать под знаком вопроса о преемнике вождя. На данный момент Владимир Путин является единственным, кто полностью контролирует ротацию кадров и баланс между кланами, в каждом из которых смешиваются «силовики» ( ФСБ , полиция и армии) и олигархи. Поэтому только он может предотвратить междоусобную резню.

Такая преемственность может дестабилизировать страну, «согласно исторической традиции, где она почти всегда является кризисом государства», — как заявил один российский аналитик. Вопрос о преемнике уже разжигает закулисное соперничество и ненависть между различными кланами, в частности, тремя главными — Сергея Чемезова , главы госкорпорации «Ростеха» , возглавляющей ВПК, Игоря Сечина , главы «Роснефти» , и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Наследник престола, который может выйти на первый план после парламентских выборов 2021 года, должен отвечать обязательным условиям, подчеркивает Ольга Крыштановская , директор Центра изучения российской элиты ГУУ: « Он должен быть этническим русским, родиться в 1970-е годы, уже занимать важные посты, не попадая в немилость, быть близким к силовикам и быть контролируемым Путиным в отставке». Эти условия сводят выбор к трем или четырем именам, среди которых — Алексей Думин, бывший заместитель министра обороны, и Глеб Никитин , губернатор Нижнего Новгорода.

Холодная война

Проблема преемственности оказывает влияние и на внешнюю политику России , которая сейчас находится почти на грани холодной войны. «Конфронтация с Западом повлияла на сплочение элиты и сплоченность страны», — сказал тот же российский аналитик. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов , говорит, что «Запад для Путина был партнером, затем соперником, а теперь врагом». После дела Скрипаля 27 западных стран выслали 115 российских дипломатов, что является беспрецедентным шагом за всю историю. В четверг Россия решила принять зеркальные ответные меры. Площадкой для игр в холодную войну оказываются Сирия Украина . По мнению Ольги Крыштановской, российские элиты странным образом убеждены, что через год в ней разразится война в правильной и надлежащей форме/