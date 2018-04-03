Видео: В Уфе крыша потекла в отделе соцподдержки

Уфе в отделе филиала ГКУ «Республиканский центр социальной поддержки населения по г. Уфе Республики Башкортостан » потекла крыша. Сотрудники и посетители учреждения оказались заложниками недочетов коммунальщиков. Здание с аварийной крышей находится в Ленинском районе по улице Ленина №9/11. Повреждена крыша в первой входной группе.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, сотрудники и посетители этого филиала Центра соцподдержи попали в ужасающие условия. На людей с потолка льются потоки воды. Сотрудники организации уставили пол ведрами, чтобы хоть как то спасти ситуацию. Но правильнее было бы ответственным организациям починить прохудившуюся крышу.

Видео и фотографии предоставили изданию ToDay News Ufa очевидцы произошедшего.

https://youtu.be/yFWmURyJtBQ