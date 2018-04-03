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В Ставрополь на «Студенческую весну» приедут до шести тысяч человек
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В Ставрополь на «Студенческую весну» приедут до шести тысяч человек 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Шесть тысяч человек могут принять участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставропольского края.
Более 20 объектов выделят для размещения студентов. Особое внимание уделят вопросам безопасности.
Полицейские будут работать в усиленном режиме.
Фестиваль станет общекраевым праздником. Ранее сообщалось, что «Студенческая весна» пройдет в краевой столице с 15 по 19 мая.
Символом фестиваля станут Тифлисские ворота, а его талисманом — южный слон.
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