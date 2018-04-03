В Ставрополь на «Студенческую весну» приедут до шести тысяч человек 

Шесть тысяч человек могут принять участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставропольского края.
Более 20 объектов выделят для размещения студентов. Особое внимание уделят вопросам безопасности.
Полицейские будут работать в усиленном режиме.
Фестиваль станет общекраевым праздником. Ранее сообщалось, что «Студенческая весна» пройдет в краевой столице с 15 по 19 мая.
Символом фестиваля станут Тифлисские ворота, а его талисманом — южный слон.