В Ставрополь на «Студенческую весну» приедут до шести тысяч человек

Шесть тысяч человек могут принять участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставропольского края Более 20 объектов выделят для размещения студентов. Особое внимание уделят вопросам безопасности. Полицейские будут работать в усиленном режиме. Фестиваль станет общекраевым праздником. Ранее сообщалось, что «Студенческая весна» пройдет в краевой столице с 15 по 19 мая. Символом фестиваля станут Тифлисские ворота, а его талисманом — южный слон.