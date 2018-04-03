Назарбаев призвал власти Астаны достойно подготовиться к юбилею города

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил властям Астаны достойно подготовиться к празднованию 20-летия города. Об этом Назарбаев заявил во время посещения во время посещения научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан», сообщила во вторник, 3 апреля, пресс-служба главы государства.

«За 20 лет мы смогли построить новый красивый город в самом центре великой степи, который был презентован всему миру. Он стал гордостью нашего народа. Конечно, это большая заслуга администрации города, строителей, архитекторов и многих других участников этого процесса. Мы собираемся праздновать в этом году 20-летие столицы», — приводит пресс-служба слова Назарбаева.

Глава государства подчеркнул, что необходимо продемонстрировать всем гостям красоту, привлекательность и высокий уровень жизни столицы, достигнутый за два десятилетия.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ