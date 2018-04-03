«Похоже на персональную страничку Володина». Госдума заплатила свыше 10 миллионов за новый сайт

Видеоконтакт с депутатом

При первом знакомстве с измененным сайтом Госдумы можно сразу сказать, что обновленный портал нижней палаты парламента «подогнали» под основные запросы населения. Очевидно, что ресурс из устаревшей и неповоротливой бюрократической интернет-странички превратился в эдакое «СМИ для людей».

В модернизации веб-сайта, которую инициировал председатель Госдумы Вячеслав Володин , принимали участие представители всех парламентских фракций. Как объяснил пресс председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин , запуск новой версии сайта — первый этап по модернизации и приведению к единым стандартам по оформлению и функциональности всех информационных систем и сервисов Госдумы, включая официальные разделы профильных комитетов. «Ранее официальный сайт выполнял, скорее, функции справочника, — сказал Левин журналистам. — В новой же версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами».

Ранее Левин также заявлял о том, на новом сайте должна появиться функция прямой коммуникации избирателей с депутатами по видео.

Обновленный дизайн сайта адаптирован всех устройств — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. «Технические возможности нового сайта позволяют использовать все современные форматы, что сделает новости более доступными и понятными: с помощью графических и видеоматериалов пользователям будут разъяснять законопроекты и иную информацию о деятельности депутатов и Государственной думы», — сказано в релизе парламентской пресс-службы.

Сообщается, что отныне веб-посетители в один клик смогут найти нужные законопроекты и понаблюдать за всеми этапами появления законов (от внесения до принятия), а также использовать правовые базы.

В настоящий момент новая версия работает в тестовом режиме, и все желающие могут оставить отзыв или пожелание внизу на главной странице ресурса.

Кроме того, до июля планируется запуск англоязычной версии ресурса, нацеленной на иностранную аудиторию.

Напомним, что прежний интернет-ресурс был создан еще в ходе работы четвертого созыва Госдумы (2003-2007 годы).

Разбор полетов

По данным открытого сетевого анализатора SimilarWeb, за последние полгода посещаемость официального сайта Госдумы непрекращаемо снижалась, поскольку он не позволял комфортно получать какую бы то ни было полезную информацию самым разным группам пользователей.

«Новый сайт, на мой взгляд, стал удобнее. Информация на сайте структурирована, и, если рассматривать сайт с точки зрения юзабилити, то он отвечает самым высоким требованиям, — сказала РИА «ФедералПресс» веб-дизайнер с большим портфолио сайтов, руководитель интернет-проектов в ООО «СиПи Капитал Груп оф компанис» и преподаватель веб-технологий ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» Светлана Тимошенко. — Что касается дизайна, он стал более сдержанным и официальным, я бы даже сказала не «захламленным». На нем пользователь с легкостью найдет нужную информацию».

По ее мнению, если рассматривать ресурс с технической стороны, то это сайт имеет хороший отклик. «Я имею в виду, что работает без сбоев и зависаний, — пояснила инженер-программист. — Поскольку сайт носит информационный характер, то хочу обратить внимание на читабельность, и она тоже на достойном уровне. Продумана и мобильная версия».

Общее впечатление: сайт такой, каким он должен быть: удобный, не отвлекающий от информации, т.е. ничего лишнего, отметила Светлана Тимошенко.

По мнению главного аналитика АНО «Центр содействия модернизации и технологическому развитию экономики „Модернизация“» и основателя «Виртуального компьютерного музея» Эдуарда Пройдакова , на новом сайте Госдумы особый интерес вызывают библиотечные архивные ресурсы. «Как мы знаем, есть легендарная громадная Библиотека Конгресса США . Но до этой библиотеки сайт Госдумы, конечно, не дотягивает. Хотя, наверное, в этом направлении надо двигаться», — сказал IT-эксперт.

По его мнению, сайту российского парламента необходимо добавить «возможности онлайн-анализа взаимоувязки законов». «Сегодня есть специальные программы, которые могут анализировать и увязывать уже существующие законы с новыми актами, — объяснил Пройдаков. — Подобную возможность, например, успешно реализовал тот же парламент Израиля . Поскольку несогласованность законов порождает всевозможные юридические лазейки, то такой онлайн-анализ позволит улучшить правовое ориентирование россиян».

Он напомнил, что обычно подобную рутинную работу юристы выполняют вручную для того, чтобы навести мосты взаимосвязи между законодательными актами самого разного порядка. «Хорошо бы в тех же комментариях к различным кодексам на сайте Госдумы можно было бы прочитать, как один закон связан с другим, — сказал Эдуард Пройдаков. — Однако такие вещи можно и нужно делать автоматическими. Кроме того, было бы неплохо читать комментирование всех законов юристами».

Добавим, что на различных экономических форумах бизнесмены нередко жалуются на то, что законодательство меняется очень быстро, и за ним просто не успеваешь угнаться. Автоматизация как раз и могла бы позволить бизнесу быть в курсе законодательных изменений.

По мнению Эдуарда Пройдакова, «также очень важна и некая функция общественной экспертизы законов, реализованная на новом сайте Госдумы».

Между тем, политологи заметили одну интересную деталь: сайт словно нарочно персонализирует председателя Госдумы Вячеслава Володина, чего на прежнем портале не было, и это чем-то даже напоминает личную страницу спикера, полагают наблюдатели.

Кто и сколько

Госзаказ на всю процедуру разработки интернет-портала получило ФГУП СВЭКО, а общая сумма госзакупки составила свыше 10 миллионов рублей. (null) Однако цена за сам сайт составляет более 1 миллиона рублей.

Как объяснила специалист по мониторингу системы госзакупок в РФ и эксперт из Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан, «никаких процедурных нарушений при проведении открытого конкурса на поддержку сайта обнаружено не было, и на официальном сайте госзакупок прозрачно видно, что победитель предложил меньшую цену».

"Протокол о конкурсе официально опубликован, закупка конкурентная: в розыгрыше участвовали три компании, и непосредственным изготовителем ресурса выпало стать компании «Сайтсофт», — отметила Турчан.

Помимо того, аппарат Госдумы объявил о 10 конкурсах на проведение экспертно-аналитических изысканий на сумму 65 миллионов рублей. Пресс-служба нижней палаты сообщает о том, что парламентарии заинтересованы в том, как эффективнее выстроить взаимодействие региональных и федеральных органов законодательной власти.

Актуальность таких исследований объясняется тем, что «реализация конституционных принципов федеративного устройства происходит значительно лучше, если между федеральным и региональными уровнями выстроена единая система нормативно-правового регулирования».