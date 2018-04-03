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Фельдшер в Калининграде приехал на вызов пьяным
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Фельдшер в Калининграде приехал на вызов пьяным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Калининграде на вызов приехал пьяный фельдшер, разговор с ним сняла на видео родственница пациента.
По словам Марии, 12 марта ее маме стало плохо на улице. Скорую помощь вызвали в магазин на проспекте Калинина. Когда приехала бригада, девушка заметила, что фельдшер с трудом передвигается. Она отметила, что от медика сильно пахло одеколоном, при разговоре он старался говорить в пол.
«Врач еще в дверях упал на пол. Проверил у моей мамы пульс, сказал: все нормально. Мерить давление не стал. Предложил госпитализацию — мы отказались. Тогда он выписал препарат «Каптоприл» для снижения артериального давления. Я спросила, почему он такой пьяный на работе. Он заявил, что у него умер ребенок», — цитирует девушку «Клопс».
После этого Мария позвонила в скорую и попросила прислать другую бригаду. Затем некоторое время она вместе с мамой уговаривала нетрезвого врача покинуть помещение. «Другая бригада приехала, помогла», — сказала девушка.
В региональном минздраве подтвердили, что инцидент с врачом действительно случился. «В день происшествия Городской станцией скорой медицинской помощи была организована внутренняя проверка, по итогам которой работник учреждения привлечен к строгой дисциплинарной и материальной ответственности», — рассказали в ведомстве.
Минздрав проводит ведомственную проверку медстанции, по ее результатам «будут приняты необходимые решения, в том числе и управленческого характера».
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