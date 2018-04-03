Юбилей технологий: первому мобильному звонку исполнилось 45 лет

Сегодня третье апреля — важная дата в истории развития технологий. Ровно 45 лет назад Мартин Купер совершил первый мобильный звонок в мире. Это произошло в Нью-Йорке на Шестой авеню.

Звонок состоялся третьего апреля 1973 года, сообщает Android Authority. В этот день сотрудник Motorola Мартин Купер вышел на Шестую авеню и позвонил другу Джоэлу Энгелю. Последний работал в компании Bell Labs в Нью-Джерси. Купер произнёс короткую фразу.

Я звоню тебе, чтобы убедиться в хорошем качестве звука с твоей стороны.

Для звонка он использовал массивный телефон, длина антенны которого была сравнима с корпусом. Позже устройство стало прототипом Motorola DynaTAC 8000x — первого доступного телефона для свободной продажи. Тогда за модель просили 3995 долларов, которые с учётом инфляции сегодня превратились бы в 9500 долларов. Модель появилась на полках магазинов США спустя 11 лет в 1984 году.

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