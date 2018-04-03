Ещё
Следующей зимой на Эльмаш начнут массово свозить снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следующей зимой на Эльмаш начнут массово свозить снег 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На Эльмаше в скором времени будет построен снегоприемник. Администрация Екатеринбурга уже начала поиск подрядчика, который займется строительством, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал».
Снегоприемный пункт появится на улице Фрезеровщиков уже к этой осени. Подрядчик, который выиграет электронный аукцион, должен будет построить очистное сооружение к 25 сентября. При этом победитель закупки определится только 23 апреля.
Согласно документации, пункт будет предназначен «для высотного складирования снега, убираемого с территории современной жилой застройки города, а также для предотвращения загрязнения подземных и поверхностных источников водоснабжения, почв в периоды снеготаяния».
Площадку снегоприемника выполнят из водонепроницаемого бетонного покрытия, которое будет иметь сплошное ограждение по периметру. По рельефу площадки талые и дождевые сточные воды будут поступать в водоотводящую систему, а затем на очистные сооружения.
На все работы городские власти планируют потратить почти 7 млн рублей.
АиФ Урал: последние новости
Генпрокуратура заинтересовалась конфликтом в «Уральских пельменях» Судьбу уральских красавиц на «Мисс Россия» решит онлайн-голосование Судьбу мандата Армена Карапетяна решили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией131
Украина нарвалась на Черноморский флот543
Малышева вызвала гнев телезрителей523
Польша направила Украине ноту протеста60
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина85
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение