Следующей зимой на Эльмаш начнут массово свозить снег

На Эльмаше в скором времени будет построен снегоприемник. Администрация Екатеринбурга уже начала поиск подрядчика, который займется строительством, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

Снегоприемный пункт появится на улице Фрезеровщиков уже к этой осени. Подрядчик, который выиграет электронный аукцион, должен будет построить очистное сооружение к 25 сентября. При этом победитель закупки определится только 23 апреля.

Согласно документации, пункт будет предназначен «для высотного складирования снега, убираемого с территории современной жилой застройки города, а также для предотвращения загрязнения подземных и поверхностных источников водоснабжения, почв в периоды снеготаяния».

Площадку снегоприемника выполнят из водонепроницаемого бетонного покрытия, которое будет иметь сплошное ограждение по периметру. По рельефу площадки талые и дождевые сточные воды будут поступать в водоотводящую систему, а затем на очистные сооружения.

На все работы городские власти планируют потратить почти 7 млн рублей.