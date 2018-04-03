Дорога за решетку: как бывший глава Удмуртии строил мост

Удмуртии утверждено обвинение экс-главе региона Александру Соловьеву . По данным следствия, чиновник брал взятки от строительных компаний. Подробности дела — у корреспондента телеканала «МИР 24» Глеба Стерхова.

Как считает следствие, Соловьев получил взятку от подрядчиков строительства сухопутной трассы с двумя мостами около города Камбарка . Всего получил более 140 миллионов рублей.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычи песка и песчано-гравийной смеси», — сказала Светлана Петренко , и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ

В таком масштабе тут не строили со времен СССР. Соловьев говорил, что 20 лет грезил этой идеей. И люди поначалу верили и радовались.

Камбарский район отрезан от остальной территории Удмуртии рекой Кама. До ближайшего крупного города — Сарапула — приходилось добираться кружным путем через Пермский край . Это 250 километров, а напрямую — 40.

«Обещаю вам: никакого обмана быть не может!», — заверял людей чиновник.

Все по-честному, без обмана было до 2016-го, а потом по Удмуртии поползли слухи, что дело нечисто. 19 сентября мост должны были торжественно открывать, но этого не произошло. В проекте вскрылись серьезные нарушения: в строительстве использовали дешевые непрочные материалы. А расхождение со сметой — сумма с девятью нулями.

«Объем невыполненных работ на сегодня составил примерно около миллиарда рублей», — признавал Соловьев провал при строительстве моста через Каму.

И тогда уже делом занялись сотрудники ФСБ . В материалах уголовного дела о «дорожном клане Соловьева» — километры текста. О выигрывании тендеров без конкуренции — остальные компании-участники подставные. О том, как честных игроков на рынок не пускали. О том, как стоимость работ искусственно завышали, отдавали госпредприятию, а от них частному подрядчику. И об особо крупной взятке «за содействие».

Задержание, этапирование в столицу, арест и предварительное обвинение уложились в один день. Соловьев вину частично признал. Говорил, что просто хотел построить мост любой ценой. Цена получилась высокой. Вместо другого берега дорога вымостилась в камеру-одиночку.

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