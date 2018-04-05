«Всем покинуть здание». Какие нарушения находят в торговых центрах региона?

Проверки безопасности проходят каждый день. Самые распространённые замечания МЧС : не срабатывает автоматика на эвакуационных выходах, а персонал не знает, как действовать.

Мелочей нет ТЦ «Южный» в Московском районе был рынком. Теперь это шесть этажей магазинов. Достраивали комплекс в 2014 году. После этого госпожнадзор не имел права проверять его три года, затем наступили надзорные каникулы. Полностью его инспектируют впервые. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района Николай Новиков в МЧС — 21 год, знает многие потенциально опасные места города. Говорит, в первую очередь, небезопасны приспособленные здания, не рассчитанные на большие потоки посетителей. Одно из самых проблемных — «Рембыттехника», бывшая швейная фабрика. Этот объект ещё предстоит проверить. В новых ТРЦ планировка обычно продумана, но другая беда: не срабатывают электронные замки на дверях. А ведь при пожаре это может стать роковым!

Кемерово показало, что мелочей нет. Но главная причина трагедии — введённые в 2016 г. надзорные (не налоговые!) каникулы, запрещающие «кошмарить» малый и средний бизнес. А это почти все торгово-развлекательные центры. Именно поэтому их проверки не планировали. Кроме того, изменение законодательства исключило госпожнадзор из участия в приёмке объектов нового строительства.

По данным МЧС, в области — 23 ТРЦ. За последние пять лет проверки проводились только на одиннадцати из них. Администратор ООО «УК Южный» Галина Мишина жалуется, как сложно собрать арендаторов, тем более заставить их раскошелиться на водяную систему пожаротушения. Сейчас в большинстве помещений центра — устаревшая порошковая. Обходим помещения. Директор ТЦ Валентин Кравцов признаётся, что после Кемерово не спал три ночи и готов перепроверить всё по сто раз. Послушно записывает замечания МЧС: в 1, 2-й очереди зданий должна быть автоматическая система пожаротушения. А это минимум 2 млн руб. На 2-м этаже на стенах не обработаны бумажные обои. На путях эвакуации — пластиковые панели. На 3-м этаже отсутствуют противопожарные двери…

Уложились за 8 минут

Больше всего вопросов возникает у проверяющих, когда мы спускаемся в подвал. Раньше здесь была дискотека, а теперь продают одежду и обувь. Двери в помещении без окон закрыты на ключ, хотя запирать их должны только на ночь. На складе отсутствует противопожарная дверь. Кроме того, проверяющие не находят в подвале систему дымоудаления. Представитель администрации магазина обещает предоставить все необходимые документы. Главный момент: проверка работы пожарной сигнализации. По отмашке МЧС охранник включает красную кнопку. «Всем немедленно покинуть здание… ». Продавцы в одних тапках, не застёгивая пальто, спокойно покидают помещение. «Утром была тренировка», — признаётся одна из женщин. Посетители, хоть и осознают, что тревога учебная, заметно нервничая, торопятся покинуть холл. «Уложились за 8 минут, — смотрит на часы помощник прокурора Евгений Смирнов . — Отлично!» В Московском районе Калининграда проверили уже половину торговых центров. В ТЦ «Московский» при срабатывании сигнализации сразу не открылась центральная дверь. В СДЦ «Киноленд» вместо речевого — звуковое оповещение, из-за музыки не слышно. Идут проверки в Центральном и Ленинградском районах.

29 марта комиссия посетила кинотеатр ТРЦ «Эпицентр». В залах шли сеансы, когда зазвучало оповещение. Растерянных зрителей контролёры направляли на лестницы. Хотя можно было спуститься и на эскалаторе: автоматической остановки не случилось.