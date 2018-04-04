Прокуратура: 10 торговых центров Котласа небезопасны

Котласская межрайонная прокурора выявила нарушения противопожарной безопасности в 10 торговых центрах.

В пресс-службе прокуратуры Архангельской области сообщают, что в ряде ТРЦ пожарные сигнализации и системы оповещения оказались неисправны (ТРЦ «Столица», ТЦ «Адмирал», ТЦ «Невский», ТЦ «Кристалл»). В других в нерабочем состоянии оказалось аварийное эвакуационное освещение — в центрах «Столица», «Невский» и «Кристалл».

Кроме этого в ТРЦ «Столица», ТЦ «Арена» оказались загромождены эвакуационные выходы. В ТРЦ «Столица», ТЦ «Невский» планы эвакуации не соответствовали предъявляемым требованиям. А в «Адмирал» и «Кристалле» нет знаков пожарной безопасности. В ТЦ «Адмирал», ТЦ «Кристалл» и ТЦ «Фрегат-Авто» под лестницами хранили горючий мусор.

Материалы прокурорских проверок направлены в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.