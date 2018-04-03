Неравный брак: российские артистки, которые намного старше своих мужей

В традиционных браках мужчина всегда старше женщины. И даже если эта разница превышает 20, а то и 30 лет, никого это не удивляет. В ситуации, когда женщина старше мужчины — все наоборот. Такие браки часто называют фиктивными, а в искренность между супругами не верят. Но эти российские знаменитости долгим и крепким союзом доказали, что любовь в паре, когда мужчина младше, есть. Даже если эта разница составляет 30 лет.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров В 2013 году телеведущая Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста питерского СКА Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет. На тот момент теледиве был 41 год, а ее избраннику — всего 25. Несмотря на то, что Игорь намного младше Леры, в нем она нашла именно то, что долго искала в мужчине — решительность и силу. Более того, Игорь Макаров не имеет отношения к шоу-бизнесу. Этот факт для Кудрявцевой стал одним из решающих. Телеведущая всегда мечтала о муже, который не любит публичность.

Надежда Бабкина и Евгений Гор Поклонники Надежды Бабкиной все чаще обращают внимание на то, что с годами певица и ее гражданский супруг Евгений Гор становятся похожи. 30-летняя разница между влюбленными, по словам фанатов, практически не ощущается, несмотря на то что Бабкиной 68 лет, а ее избраннику — лишь 37. Сложно поверить, но пара вместе уже 15 лет! Надежда Бабкина рассказывала в многочисленных интервью, что секрет успеха ее крепких отношений — свободное пространство, которое они с гражданским мужем друг другу предоставляют. Они не ревнуют и не отчитываются друг перед другом.

Алла Пугачева и Максим Галкин За отношениями 68-летней Примадонны и 41-летнего пародиста Максима Галкина следит вся страна. Пара поженилась в 2011 году, когда Максиму было всего 34 года. Многие поклонники не верили, что отношения взрослой популярной певицы и молодого артиста искренние. Но у влюбленных уже двое детей, а в прошлом году Алла и Максим заключили брак на небесах. Это венчание для Пугачевой было вторым. Звезда заявила, что первое венчание — с Филиппом Киркоровым — было ошибкой молодости. И что она всю жизнь будет за это просить прощения у Бога.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров Актриса театра и кино Нонна Гришаева старше своего супруга Александра Нестерова на 12 лет. Ей — 46 лет, ему — 34. Первый брак звезды распался, и когда женщина решила, что семенная жизнь не для нее, дочка Настя познакомила ее с будущим мужем, Александром, который в тот день играл медвежонка на детском утреннике. Нонну поразило чувство юмора молодого человека, между парой завязались романтические отношения. А спустя время влюбленные сыграли свадьбу в Чехии . В 2006 году в пары родился сын Илья. Нонна неоднократно признавалась в интервью, что ей очень повезло со вторым мужем.