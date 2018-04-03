В Москве начали промывку дворов, парковок и тротуаров после зимы

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Коммунальные службы Москвы приступили к работам по промывке дорожной части, тротуаров, дворов и парковок, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

"В Москве, наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок", — рассказал Бирюков во вторник.

Особое внимание, по его словам, будет уделяться очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства, станциям метрополитена.

Специальный шампунь для дорог позволит смыть образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов, которую невозможно смыть простой водой. В апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться раз в месяц. По словам Петра Бирюкова, такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице.

"Применяемое в Москве средство для промывки дорог отличается высокой моющей способностью: один литр средства на тысячу литров воды. Кроме того, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды", — уточнил заммэра.

Одновременно в городе ведется промывка и очистка 1364 инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных тоннелей и путепроводов. Также идет промывка дорожных знаков, опор освещения, вентиляционных сооружений и других объектов городского хозяйства, добавил он.