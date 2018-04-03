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В Москве начали промывку дворов, парковок и тротуаров после зимы
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В Москве начали промывку дворов, парковок и тротуаров после зимы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы приступили к работам по промывке дорожной части, тротуаров, дворов и парковок, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В Москве, наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок", — рассказал Бирюков во вторник.
Особое внимание, по его словам, будет уделяться очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства, станциям метрополитена.
Специальный шампунь для дорог позволит смыть образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов, которую невозможно смыть простой водой. В апреле промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться раз в месяц. По словам Петра Бирюкова, такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице.
"Применяемое в Москве средство для промывки дорог отличается высокой моющей способностью: один литр средства на тысячу литров воды. Кроме того, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды", — уточнил заммэра.
Одновременно в городе ведется промывка и очистка 1364 инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных тоннелей и путепроводов. Также идет промывка дорожных знаков, опор освещения, вентиляционных сооружений и других объектов городского хозяйства, добавил он.
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