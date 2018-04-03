В Москве и Астане прошла презентация книги президента Казахстана «Эра независимости»

Во время телемоста между двумя столицами государственные и общественные деятели, эксперты обсудили, как лидер Казахстана излагает основные сложности в строительстве нового государства и пути их преодоления. Хотя участники дискуссии выделяли различные аспекты произведения президента Казахстана, в итоге они приходили к одному заключению — представленный труд стал настоящей энциклопедией государственного строительства, учебником, которым могли бы воспользоваться другие страны СНГ.

Презентация была организована Фондом первого президента Республики Казахстан и посольством Казахстана в Москве.

Путь к вершине

В начале своего труда, описывая пройденный Казахстаном за четверть века самостоятельного существования путь, Назарбаев отмечает, что «эра независимости — это смелое восхождение нации опасными горными тропами, нависшими над пропастью, к высотам, которые прежде казались недосягаемыми». «Мы покорили их», — подчеркивает он.

В предисловии президент Назарбаев указывает, что книга написана на основе его личного опыта, оценок и наблюдений, сохранившихся в рабочих блокнотах в архивах, и отражает его взгляд и мысли, которые формировались на протяжении описываемого времени.

"Есть все основания утверждать, что сформировалась уникальная казахстанская модель государственного строительства и развития", — указывает он, задавая тон дальнейшему повествованию. Подтверждению этого тезиса посвящено более 500 страниц труда.

Само повествование охватывает период с 1991 по 2017 годы и содержит четыре раздела: «Рождение государства. Первая модернизация Казахстана (1991-1995 годы)», «Великое преодоление. Старт второй модернизации Казахстана (1996-1999 годы)», «На крутом подъеме. Вторая модернизация Казахстана (2000 — начало 2010-х годов)» и «Состоявшееся государство. Третья модернизация Казахстана (2010-е годы)».

Каждый из них разделен на несколько частей, в которых идет речь об основных задачах на данном конкретном этапе, путях их решения, таких вопросах, как соотношение экономических и политических приоритетов при модернизации государства, место Казахстана на международной арене, межнациональные отношения, развитие национального языка и культуры, создание «бриллианта в короне независимости» — Астаны. В конце труда Назарбаев перечисляет главные успехи страны за описанный период.

Энциклопедия госстроительства

В Астане в дискуссии участвовали заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев, генеральный директор Телерадиокомплекса президента Казахстана Ерлан Бекхожин, директор Института мировой экономики и политики Фонда первого президента Республики Казахстан Ержан Салтыбаев, заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Анатолий Башмаков

Швыдкой отметил, что описание пути становления государства с точки зрения человека, непосредственно управлявшего страной, делает работу очень ценной. Единственным аналогом, по мнению Швыдкого, можно было бы назвать труд бывшего премьера Сингапура Ли Куан Ю «История Сингапура. 1965 — 2000», однако, отметил спецпредставитель президента, «Казахстан — это совсем другая история». «Это книга, которую, как мне кажется, важно прочесть всем, занимающим управленческую позицию, да и просто современникам этого великого человека. Это очень интересная книга с точки зрения понимания того, что произошло со всеми нами, с каждым из нас за минувшие 28 лет», — добавил он.

Ержан Салтыбаев в Астане поддержал сравнение с трудом Ли Куан Ю, но выразил мнение, что уникальность труду Назарбаева придает то, что в «Эре независимости» описывается становление государства с огромной территорией, на которой весьма неравномерно распределено значительное по численности население, в то время как премьеру Сингапура пришлось иметь дело с управлением лишь одним городом, пусть и большим.

Мир внутри страны, миротворчество за ее пределами

Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев в своем анализе книги сделал акцент на главах, посвященных проблеме национальных отношений, с которой ему самому пришлось столкнуться во время государственной деятельности. Он отметил, что в Казахстане проживают представители 140 национальностей, при этом между ними поддерживается мир.

"Пройденный путь — заслуга президента Назарбаева. В Казахстане 140 национальностей, но страна прошла путь независимости без национальных конфликтов, в отличие от многих других постсоветских государств… Книга президента Казахстана — очень полезная, я поздравляю казахстанцев с таким лидером. Эта книга должна лежать на столе каждого, кто болеет за свой край, за свою страну".

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев сосредоточился на внешнеполитических вопросах, которые анализирует Назарбаев. По его словам, в работе показано, как Казахстан с начала 1990-х годов, когда «внешней политики у страны просто не было», постепенно превращался в одного из главных миротворцев на международной арене, инициатора крупнейших интеграционных проектов. Он указал на усилия Назарбаева по урегулированию в Сирии , председательство Казахстана в СБ ООН , выдвинутую президентом страны инициативу по созданию ЕАЭС

"Наш президент является не только автором внешнеполитического курса, но и его реализатором. В книге он показывает, как все это происходило, — отметил он. — Книга президента — учебник по миротворчеству с самой большой буквы".

Председатель Международного союза юристов, президент Союза юристов России Андрей Требков отметил, что у него наибольший интерес вызвало начало книги, где с точки зрения непосредственного участника описываются и анализируются процессы, приведшие к распаду СССР. Требков добавил, что для Союза юристов России эта часть труда особенно ценна, поскольку дает возможность попытаться ответить на вопрос, можно ли было сохранить страну. «При прочтении книги вся история для меня предстала наяву, — сказал Требков. — Описание этого периода в книге имеет для нашего союза огромное значение».

Наука и литература

Директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина сообщила, что у нее была возможность заранее познакомиться с книгой, и она уже выделили места, которые следует донести до студентов, обучающихся государственному управлению. «На основе глубокого анализа президент Назарбаев дает рекомендации на будущее, — отметила она. — Книга, безусловно, требует глубокого изучения. Это мудрость человека, который представил нам свои размышления о жизни, очень многоплановые и содержательные».

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отметила, что научная ценность книги заключается в том, что она позволяет «из первых уст узнать, как происходило строительство государства». «Для научного сообщества это, конечно, событие», — продолжила она.

Заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Анатолий Башмаков обратил внимание, что труд Назарбаева обладает не только научными, но и литературными достоинствами. «Эту книгу можно читать, получая литературно-эстетическое удовольствие», — сказал он.