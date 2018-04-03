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В аэропорту Стригино найдены нарушения безбарьерной среды для инвалидов
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В аэропорту Стригино найдены нарушения безбарьерной среды для инвалидов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородская транспортная прокуратура выявила в Стригино нарушение стандартов качества оказания услуг для инвалидов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что у входа в новое здание аэровокзала отсутствует информационная мнемосхема, которая помогает инвалидам по зрению ориентироваться на территории аэропорта.
Кроме того, высота информационных стоек, касс, стоек регистрации билетов и оформления багажа превышает 0,85 м от уровня пола. Такая высота стоек делает их использование недоступным для маломобильных граждан.
Также сообщается, что на территории аэропорта не установлены звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов для слабовидящих и незрячих людей, нет текстофонов для инвалидов по слуху.
Исполнительному директору АО «МАНН» внесено представление для устранения выявленных нарушений.
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