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ОНФ запускает конкурс на самые абсурдные объявления в организациях соцсферы
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ОНФ запускает конкурс на самые абсурдные объявления в организациях соцсферы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Проект ОНФ «Народная оценка качества» запускает конкурс «Вот ТАК объявление!». Самые абсурдные объявления из организаций социальной сферы попадут в участники конкурса, а проблемы, связанные с ними, будут решены силами членов ОНФ.
Как рассказали в ОНФ, объявления в организациях социальной сферы, среди которых поликлиники, больницы, школы, детские сады — это довольно распространенный инструмент, с помощью которого администрация информирует граждан. Объявления бывают смешные, абсурдные, странные. И, к сожалению, по мнению экспертов ОНФ, довольно часто создают неудобства для граждан либо напрямую нарушают их права. Поэтому задача конкурса — привлечь внимание к подобному «творчеству» управленцев социальной сферы, получить сигналы о проблемах качества работы организаций и провести соответствующие проверки. Фотографии на конкурс можно присылать с 4 апреля по 21 мая.
Народный фронт приглашает к участию всех желающих россиян в возрасте от 18 лет. На конкурс принимаются цифровые фотографии, где четко распознается текст самого объявления. Для участия в конкурсе «Вот ТАК объявление!» необходимо направить одну или несколько фотографий на почту info@narocenka.ru. При этом нужно указать данные автора (ФИО, возраст, регион, контактные данные), название и адрес организации социальной сферы, где сделана фотография, а также дату съемки объявления и добавить поясняющие комментарии. Количество работ, отправленных одним участником, не ограничено.
Жюри отберет 50 самых ярких фотографий, после чего на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» (narocenka.ru) откроется народное онлайн-голосование. Итоги конкурса и 10 победителей будут объявлены в середине июня. Победители и лауреаты конкурса «Вот ТАК объявление!» получат благодарственные письма и ценные призы от Общероссийского народного фронта.
Активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» проведут анализ всех поступивших сигналов, оценят «креатив» авторов объявлений и включат часть организаций в планы своих рейдов. По выявленным нарушениям будут направлены обращения в органы власти, а устранение недостатков активисты ОНФ возьмут на контроль.
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