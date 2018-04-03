Хождение по мухам. Смогут ли Путин с Трампом уединиться в Белом доме?

Хождение по мухам. Смогут ли Путин с Трампом уединиться в Белом доме? Вообще, Кремль никогда не нарушает конфиденциальность. Здесь понимают значение этого слова и строго придерживаются правил приличия. И не то чтобы этот случай был особым. Хотя телефонная беседа с главой Соединенных Штатов — это всегда особый случай. Но коль он сам позволил себе болтливость сверх меры, то кое-какие пассажи потребовали пояснения.

Потому помощник российского президента Юрий Ушаков , когда ему задали прямой вопрос, юлить не стал. Да, сказал, предлагал Трамп Путину встретиться. Причем, не только, как он сам выразился, «в недалеком будущем», но и недалеко от дома. А еще лучше, в самом Белом доме. «Если все будет нормально, я надеюсь, американцы не откажутся от предложения обсуждать возможность проведения саммита», — добавил Ушаков, признав, что уже ненормально. «После 20 марта произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях», — напомнил он.

В Вашингтоне тоже не промолчали. Президент США обсуждал с российским коллегой возможные места для рандеву, включая и свою официальную резиденцию, признала пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс . «На данный момент нам к этому нечего добавить», — отрезала она. Верно, только убавить. Хотя куда уж больше. Тем не менее, то, что в двух столицах все еще не отказываются от очного контакта лидеров, в принципе, обнадеживает. Должно же хоть что-то обнадеживать. А это все еще свидетельствует о том, что друг к другу они никакой личной неприязни не испытывают.

Правда, все уже поняли, что этого недостаточно, чтобы снять ее и между странами. Как поняли и то, в какой именно из них проблема. Путин же не отказался от поездки в Вашингтон. А вот Трамп, наверное, перекрестился, что ему не поступило ответное приглашение в Кремль. Спецпрокурору Мюллеру его бы точно хватило. Белый дом же в качестве переговорной площадки — это для Трампа идеальный вариант. Во-первых, здесь он пусть и номинальный, но все-таки хозяин положения. Во-вторых, дома и стены помогают. Тем паче, что кроме них ему и опереться-то не на кого.

С другой стороны, им даже в этих покоях не уединиться. Как пишет бывший репортер The Washington Post Рональд Кесслер в книге «Белый дом Трампа: изменение правил игры», кишит обиталище американских президентов если и не «жучками», то мухами. Хоть и обещал Дональд осушить вашингтонское болото, но оно и его доконало. Здание-то на трясине. «Трамп ненавидит мух. Работники убивают их с помощью ружей с солью под давлением», — раскрывает «военную тайну» Кесслер. И, видимо, в этой неравной битве пока побеждают насекомые.

Теперь понятно. И не важно, какая муха его укусила, если это происходит с ним постоянно. Но здесь или в каком другом месте с Путиным ему бы переговорить. Как минимум для того, чтобы все-таки отделить мух от котлет. Если отделить их от себя не получается.

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