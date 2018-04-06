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На участке Яхромской улицы отремонтировали дорожное покрытие
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На участке Яхромской улицы отремонтировали дорожное покрытие 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На проезжей части Яхромской улицы залатали ямы. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии множественных выбоин и нервностей на дороге.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» Майрам Оганесян.
«Сообщаю, что по указанному адресу выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В настоящее время асфальтобетонное покрытие находится в исправном состоянии: аварийные повреждения, ямы и выступы, препятствующие проезду автотранспорта и проходу пешеходов, отсутствуют», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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 Ещё 6 источников 
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