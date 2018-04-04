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В Госдуму внесли законопроект о повышении эффективности СЭЗ в Крыму
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В Госдуму внесли законопроект о повышении эффективности СЭЗ в Крыму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль за деятельностью участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
В частности, документ предполагает предварительную оценку деклараций инвестпроектов до заключения контракта о размещении заявителя на территории СЭЗ.
"Законопроектом предусматривается обязанность органов управления свободной экономической зоны, принимающих решение о заключении с заявителем договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, до принятия соответствующего решения проводить оценку инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестиционного проекта в соответствии с критериями и методикой, которые будут определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти… Признание инвестиционного проекта по результатам его оценки неэффективным является основанием для отказа в заключении договора…", — говорится в справке к документу.
Также предусматривается контроль за реализацией инвестпроекта после выполнения условий договора об условиях деятельности в СЭЗ либо не позднее чем через два месяца со дня истечения первых трех лет со дня включения участника СЭЗ в соответствующий реестр.
Целью законопроекта является повышение эффективности СЭЗ в Крыму и качества контроля за реализацией инвестпроектов в свободной экономической зоне. Законопроект был одобрен на заседании правительства РФ 29 марта.
Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. СЭЗ предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
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