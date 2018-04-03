Прозрачный аксессуар защитит школьников от расстрела

В целях безопасности дирекция школы Марджори Стонман Дуглас в Паркленде, США , обязала учеников ходить на занятия с прозрачными рюкзаками. Об этом сообщает Dazed.

Прозрачный материал позволит работникам охраны следить за содержимым сумок учащихся, чтобы помешать пронести оружие.

Школьники не одобрили новые правила и начали выражать недовольство в Twitter. «Хорошо, но как прозрачные рюкзаки защитят от AR-15?», — написала Кайра Пэрроу.

«Теперь я не могу притвориться, что ищу домашнее задание в сумке, когда у меня его нет», — шутили другие.