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Премьер Молдавии заявил, что Кишинев хочет уважения со стороны Москвы
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Премьер Молдавии заявил, что Кишинев хочет уважения со стороны Москвы 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер Молдавии Павел Филип в интервью румынскому изданию «Либертатя» высказался за нормализацию отношений с Россией.
"Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы хотим, чтобы к нам относились с таким же уважением, как Румыния и другие страны ЕС. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российскую Федерацию", — цитирует во вторник слова премьера молдавское агентство Moldpres. Он высказал мнение, что «Россия — единственная страна, которая нарушает нейтралитет» Молдавии, так как сохраняет свои вооруженные силы на территории непризнанного Приднестровья.
"Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Республики Молдова", — подчеркнул премьер. Он также пожаловался, что в России оказывается давление на молдавских официальных лиц.
"Были случаи, когда депутаты и представители правительства были запуганы, их на протяжении многих часов задерживали в российских аэропортах, даже если они поехали туда по приглашению своих российских коллег. К сожалению, такая практика продолжается", — утверждал Филип. По его словам, «не соблюдаются и соглашения, которые у нас есть в рамках СНГ». «Россия ввела таможенные пошлины на 19 позиций Республики Молдова, которые представляют свыше 80% нашего экспорта на российский рынок», — заметил глава молдавского кабинета.
У президента другое мнение
Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя, пообещали добиться вступления страны в ЕС. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Последние опросы показали, что подавляющее большинство населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию, хотя граждане Молдавии и получили право на безвизовый въезд в ЕС, упало с 2010 года вдвое — с 70% до 37%. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Игорь Додон, выступающий за сближение с Россией.
Со своей стороны глава Молдавии неоднократно заявлял, что правящая проевропейская коалиция и правительство предпринимают шаги, направленные на ухудшение отношений с Москвой, «чтобы угодить своим кураторам на Западе». По его мнению, высылки российских дипломатов, объявление персоной нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина, регулярные депортации российских журналистов, политологов, экспертов и артистов, запреты на телепередачи российских телеканалов, другие шаги против России «делаются с единственной целью сохранить власть после выборов», которые запланированы на ноябрь нынешнего года.
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