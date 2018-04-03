Премьер Молдавии заявил, что Кишинев хочет уважения со стороны Москвы

"Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы хотим, чтобы к нам относились с таким же уважением, как Румыния и другие страны ЕС . Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российскую Федерацию", — цитирует во вторник слова премьера молдавское агентство Moldpres. Он высказал мнение, что «Россия — единственная страна, которая нарушает нейтралитет» Молдавии, так как сохраняет свои вооруженные силы на территории непризнанного Приднестровья.

"Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Республики Молдова", — подчеркнул премьер. Он также пожаловался, что в России оказывается давление на молдавских официальных лиц.

"Были случаи, когда депутаты и представители правительства были запуганы, их на протяжении многих часов задерживали в российских аэропортах, даже если они поехали туда по приглашению своих российских коллег. К сожалению, такая практика продолжается", — утверждал Филип. По его словам, «не соблюдаются и соглашения, которые у нас есть в рамках СНГ». «Россия ввела таможенные пошлины на 19 позиций Республики Молдова, которые представляют свыше 80% нашего экспорта на российский рынок», — заметил глава молдавского кабинета.

У президента другое мнение

Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых, заручившись поддержкой со стороны Вашингтона и Брюсселя , пообещали добиться вступления страны в ЕС. Однако их правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Последние опросы показали, что подавляющее большинство населения не доверяет властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на европейскую интеграцию, хотя граждане Молдавии и получили право на безвизовый въезд в ЕС, упало с 2010 года вдвое — с 70% до 37%. Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Игорь Додон , выступающий за сближение с Россией.