Молдавия «огрызнулась» в адрес России и потребовала к себе уважения 

Премьер‐министр Молдавии Павел Филип заявил, что в стране требуют большего уважения со стороны России. Об этом сообщило издание Libertatea.
"Мы хотим, чтобы Россия к нам относилась с таким же уважением, как Румыния", — заявил Павел Филип.
Вместе с тем он отметил, что республика уже «преодолела тот период», когда Россия навевала на нее страх.
Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российской Федерации
— Павел Филип.
Филип также сообщил, что Молдавия заявляет «во всеуслышание» о том, что Россия якобы нарушает нейтралитет страны, что выражается в отказе выводить свои войска из Приднестровья.
Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Республики Молдова
— Павел Филип.
Ранее в Молдавии телеканал Prime был оштрафован за то, что выпустил в эфир трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.