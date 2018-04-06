Молдавия «огрызнулась» в адрес России и потребовала к себе уважения

"Мы хотим, чтобы Россия к нам относилась с таким же уважением, как Румыния ", — заявил Павел Филип.

Вместе с тем он отметил, что республика уже «преодолела тот период», когда Россия навевала на нее страх.

Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российской Федерации

— Павел Филип.

Филип также сообщил, что Молдавия заявляет «во всеуслышание» о том, что Россия якобы нарушает нейтралитет страны, что выражается в отказе выводить свои войска из Приднестровья.

Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Республики Молдова

— Павел Филип.