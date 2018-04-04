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В охоту гиеновидных собак на антилопу вмешались бегемоты
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В охоту гиеновидных собак на антилопу вмешались бегемоты 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Гид Арун Рао (Arun Rao), работающий в национальном парке Крюгера в ЮАР, снял на видео охоту гиеновидных собак на детеныша импалы, в которую вмешались гиппопотамы. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.
По словам Рао, детеныш импалы стоял недалеко от водопоя, к которому направлялась стая гиеновидных собак. «Один из гостей заметил, что собаки погнались за импалой, — рассказывает он. — Она вбежала прямо в воду, но гиппопотамы, как ни странно, попытались спасти ее и вытолкнули на берег».
Как только антилопа вылезла из воды, собаки снова устремились за ней, и на этот раз им удалось ее догнать. «Они ели ее несколько минут, а потом убежали, — говорит Рао. — После этого к туше слетелись стервятники».
Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Длина тела составляет около метра, не считая 40-сантиметрового хвоста. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса.
Импала — один из наиболее распространенных в Африке видов антилоп. Они обитают от Кении и Уганды до Ботсваны и Южной Африки.
В 2017 году сообщалось, что два бегемота отбили у крокодила антилопу гну в национальном парке Крюгера. Они незаметно подкрались к рептилии сзади, а затем напали на него, заставив тем самым отпустить гну.
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