В охоту гиеновидных собак на антилопу вмешались бегемоты

Гид Арун Рао (Arun Rao), работающий в национальном парке Крюгера в ЮАР , снял на видео охоту гиеновидных собак на детеныша импалы, в которую вмешались гиппопотамы. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам Рао, детеныш импалы стоял недалеко от водопоя, к которому направлялась стая гиеновидных собак. «Один из гостей заметил, что собаки погнались за импалой, — рассказывает он. — Она вбежала прямо в воду, но гиппопотамы, как ни странно, попытались спасти ее и вытолкнули на берег».

Как только антилопа вылезла из воды, собаки снова устремились за ней, и на этот раз им удалось ее догнать. «Они ели ее несколько минут, а потом убежали, — говорит Рао. — После этого к туше слетелись стервятники».

Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии Свазиленда . Длина тела составляет около метра, не считая 40-сантиметрового хвоста. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса.

Импала — один из наиболее распространенных в Африке видов антилоп. Они обитают от Кении Уганды до Ботсваны и Южной Африки.

В 2017 году сообщалось, что два бегемота отбили у крокодила антилопу гну в национальном парке Крюгера. Они незаметно подкрались к рептилии сзади, а затем напали на него, заставив тем самым отпустить гну.