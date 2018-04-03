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Спасенная бегемотом антилопа тут же пала жертвой гиеновой собаки
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Спасенная бегемотом антилопа тут же пала жертвой гиеновой собаки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Из огня да в полымя — так можно описать ситуацию, в которую попала молодая импала в национальном парке Крюгера в ЮАР. На глазах снимавших на видео туристов она едва не утонула, но была спасена нежившимся в заводи гиппопотамом, однако менее чем через минуту после того, как выбралась на берег, оказалась в пасти гиеновидной собаки.
"Мы были на дороге, когда увидели совсем рядом стаю собак, которые преследовали молодую антилопу. Она перемахнула через кусты и оказалась в воде, куда гиеновые собаки не рискнули соваться", — рассказал гид тургруппы.
Парнокопытное наверняка бы утонуло, кабы ему на помощь не пришел бегемот, вытолкавший импалу на берег. Но одна из собак дождалась своего — атаковав обессиленное животное, она убила его на глазах туристов и гиппопотама-спасителя.
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