Спасенная бегемотом антилопа тут же пала жертвой гиеновой собаки

Из огня да в полымя — так можно описать ситуацию, в которую попала молодая импала в национальном парке Крюгера в ЮАР . На глазах снимавших на видео туристов она едва не утонула, но была спасена нежившимся в заводи гиппопотамом, однако менее чем через минуту после того, как выбралась на берег, оказалась в пасти гиеновидной собаки.

"Мы были на дороге, когда увидели совсем рядом стаю собак, которые преследовали молодую антилопу. Она перемахнула через кусты и оказалась в воде, куда гиеновые собаки не рискнули соваться", — рассказал гид тургруппы.

Парнокопытное наверняка бы утонуло, кабы ему на помощь не пришел бегемот, вытолкавший импалу на берег. Но одна из собак дождалась своего — атаковав обессиленное животное, она убила его на глазах туристов и гиппопотама-спасителя.