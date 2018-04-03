Марию Шарапову сфотографировали с помолвочным кольцом 

@mariasharapovaМарию Шарапову сфотографировали с помолвочным кольцомО личной жизни прославленной спортсменки Марии Шараповой (30) известно немногое. Поклонники звезды знают лишь, что сейчас теннисистка встречается с миллионером Александром Гилксом. Статус их отношений до сих пор не известен, однако на днях папарацци поймали пару во время шопинга. Внимательные репортеры разглядели новое кольцо на безымянном пальце правой руки Шараповой. В США, где живет спортсменка и ее избранник, такой аксессуар означает помолвку. Впрочем, официальных комментариев от представителей знаменитостей пока не поступало.
Публикация от Star_journal (@star_journal_) 11 Мар 2018 в 8:33 PDT Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 9 Мар 2018 в 8:37 PST Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 19 Фев 2018 в 1:08 PST Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 27 Фев 2018 в 8:41 PST Читай также: Муж Полины Гагариной раскрыл тайну их семьи.