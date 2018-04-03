Москва 24 покажет, как прошла проверка безопасности столичных торговых центров

Активисты проектов «Безопасная столица» и «За безопасный город» за прошедшую неделю совершили 15 рейдов в ТЦ. Они проверили: наличие и исправность систем оповещения пожара и первичных средств пожаротушения, подготовку персонала к экстренным ситуациям, пути эвакуации.

Прямую трансляцию можно увидеть 4 апреля в 15:00 на этой странице.