Москва 24 покажет, как прошла проверка безопасности столичных торговых центров 

4 апреля в 15:00 в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция по теме: «Безопасность торговых центров Москвы».
Активисты проектов «Безопасная столица» и «За безопасный город» за прошедшую неделю совершили 15 рейдов в ТЦ. Они проверили: наличие и исправность систем оповещения пожара и первичных средств пожаротушения, подготовку персонала к экстренным ситуациям, пути эвакуации.
Как прошла проверка, что выяснили эксперты, расскажут: депутат Мосгордумы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко; председатель центрального Совета ВДПО Владимир Кудрявцев; президент АНО «За безопасный город», координатор проекта ООПН «Безопасная столица» Никита Янковой.
Прямую трансляцию можно увидеть 4 апреля в 15:00 на этой странице.