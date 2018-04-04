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В Купчино построят автовокзал «Южный» за 4 млрд рублей
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В Купчино построят автовокзал «Южный» за 4 млрд рублей 

АиФ Санкт-Петербург 45 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге ищут инвесторов для строительства автовокзала «Южный» у станции метро «Купчино», сообщает пресс-служба Смольного.
На реализацию проекта понадобится, по предварительным подсчетам, 4,1 миллиарда рублей. Власти рассчитывают, что затраты окупятся через 11 лет.
Согласно проекту, всего на автовокзале будут располагаться 17 перронов — 5 для прибытия и 12 для отправления автобусов. Каждый день с «Южного» будут отправлять 326 автобусов, которые смогут перевезти 12,4 тысячи пассажиров.
Автобусы будут ходить в Прибалтику, страны Восточной и Центральной Европы, а также в пригороды — Тосно, Саблино, Ям-Ижору, Лодейное Поле, Тихвин, Гатчину, Бокситогорск и другие.
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