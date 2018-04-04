В Купчино построят автовокзал «Южный» за 4 млрд рублей

На реализацию проекта понадобится, по предварительным подсчетам, 4,1 миллиарда рублей. Власти рассчитывают, что затраты окупятся через 11 лет.

Согласно проекту, всего на автовокзале будут располагаться 17 перронов — 5 для прибытия и 12 для отправления автобусов. Каждый день с «Южного» будут отправлять 326 автобусов, которые смогут перевезти 12,4 тысячи пассажиров.