Ещё
Голые и бывшие: в сети обсуждают фото обнаженных экс-подруг ДиКаприо Нины Агдал и Тони Гаррн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голые и бывшие: в сети обсуждают фото обнаженных экс-подруг ДиКаприо Нины Агдал и Тони Гаррн 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На прошлой неделе в сети появились фотодоказательства нового романа Леонардо ДиКаприо: по данным западной прессы, 43-летний актер встречается с 20-летней моделью и актрисой Камилой Морроне. Впрочем, пользователи интернета обсуждают не только юную избранницу звезды, но и его экс-подруг — Нину Агдал и Тони Гаррн.
Поводом послужили свежие фотографии моделей, на которых они позируют обнаженными и которые они опубликовали в Instagram с разницей всего в несколько часов.
Момент, когда все совпало — тот самый свет и бойфренд (модель встречается с Джеком Бринкли-Куком. — Прим. ред.) с камерой рядом. Тогда ты просто делаешь то, что должен,
— пишет Нина Агдал под снимком, ради которого она полностью разделась.
Нина Агдал
И если (судим по пейзажу) Нине в момент фотосессии было довольно прохладно, то Тони Гаррн повезло больше — она фотографировалась топлес на одном из пляжей Майами.
Время, чтобы немного обнажиться.
Тони Гаррн
ДиКаприо, надо сказать, редко задерживается с одной и той же девушкой более чем на год. Примерно столько он провел в отношениях и с Ниной Агдал. В мае 2017-го их союз распался.
Как поговаривают, с Ниной Лео был замечен еще во время отношений с Тони. За парой ДиКаприо-Гаррн, кстати, мы тоже наблюдали благодаря папарацци около года. Но не сложилось.
По словам инсайдеров, причина многочисленных расставаний актера с женщинами в том, что он никак не может остепениться и задуматься о создании семьи. Именно из-за этого все его романы терпят крах. Теперь звезде большого кино остается только кусать локти, разглядывая фото бывших возлюбленных.
Хотели поставить одну гифку Лео, но… Его эмоции бесценны!
Карельские вести: последние новости
Кураев раскрыл имя священника, спевшего «Мурку» на церковном застолье Бывшего заместителя директора ФСИН Криволапова могут отпустить по УДО Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области и, возможно, его возглавит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией136
Украина нарвалась на Черноморский флот556
Малышева вызвала гнев телезрителей532
Польша направила Украине ноту протеста60
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»19
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение