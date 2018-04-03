Голые и бывшие: в сети обсуждают фото обнаженных экс-подруг ДиКаприо Нины Агдал и Тони Гаррн

На прошлой неделе в сети появились фотодоказательства нового романа Леонардо ДиКаприо : по данным западной прессы, 43-летний актер встречается с 20-летней моделью и актрисой Камилой Морроне. Впрочем, пользователи интернета обсуждают не только юную избранницу звезды, но и его экс-подруг — Нину Агдал и Тони Гаррн.

Поводом послужили свежие фотографии моделей, на которых они позируют обнаженными и которые они опубликовали в Instagram с разницей всего в несколько часов.

Момент, когда все совпало — тот самый свет и бойфренд (модель встречается с Джеком Бринкли-Куком. — Прим. ред.) с камерой рядом. Тогда ты просто делаешь то, что должен,

— пишет Нина Агдал под снимком, ради которого она полностью разделась.

Нина Агдал

И если (судим по пейзажу) Нине в момент фотосессии было довольно прохладно, то Тони Гаррн повезло больше — она фотографировалась топлес на одном из пляжей Майами

Время, чтобы немного обнажиться.

Тони Гаррн

ДиКаприо, надо сказать, редко задерживается с одной и той же девушкой более чем на год. Примерно столько он провел в отношениях и с Ниной Агдал. В мае 2017-го их союз распался.

Как поговаривают, с Ниной Лео был замечен еще во время отношений с Тони. За парой ДиКаприо-Гаррн, кстати, мы тоже наблюдали благодаря папарацци около года. Но не сложилось.

По словам инсайдеров, причина многочисленных расставаний актера с женщинами в том, что он никак не может остепениться и задуматься о создании семьи. Именно из-за этого все его романы терпят крах. Теперь звезде большого кино остается только кусать локти, разглядывая фото бывших возлюбленных.

Хотели поставить одну гифку Лео, но… Его эмоции бесценны!