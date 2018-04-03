Мизулина просит Генпрокуратуру сообщить о ходе расследования дела о насилии в челябинском интернате

«Елена Мизулина направила официальный запрос Генеральному прокурору России с просьбой предоставить официальную информацию о ходе расследования», — говорится в сообщении.

Указывается, что в ходе прошедших 30 марта в Совфеде парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность» некоторые общественные деятели подняли вопрос о ходе расследования дела о насилии в школе-интернате Челябинской области.