Мизулина просит Генпрокуратуру сообщить о ходе расследования дела о насилии в челябинском интернате 

Замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направила Генпрокурору Юрию Чайке официальный запрос, в котором просит предоставить информацию о ходе расследования случаев насилия над воспитанниками детского дома в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
«Елена Мизулина направила официальный запрос Генеральному прокурору России с просьбой предоставить официальную информацию о ходе расследования», — говорится в сообщении.
Указывается, что в ходе прошедших 30 марта в Совфеде парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность» некоторые общественные деятели подняли вопрос о ходе расследования дела о насилии в школе-интернате Челябинской области.