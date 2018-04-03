Ещё
Мизулина просит Генпрокуратуру сообщить о ходе расследования дела о насилии в челябинском интернате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мизулина просит Генпрокуратуру сообщить о ходе расследования дела о насилии в челябинском интернате 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направила Генпрокурору Юрию Чайке официальный запрос, в котором просит предоставить информацию о ходе расследования случаев насилия над воспитанниками детского дома в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
«Елена Мизулина направила официальный запрос Генеральному прокурору России с просьбой предоставить официальную информацию о ходе расследования», — говорится в сообщении.
Указывается, что в ходе прошедших 30 марта в Совфеде парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность» некоторые общественные деятели подняли вопрос о ходе расследования дела о насилии в школе-интернате Челябинской области.
Парламентская газета: последние новости
Британские медики рассказали о состоянии здоровья Скрипалей Тулеев стал депутатом кемеровского облсовета ЛДПР предложили увеличить выплаты ветеранам боевых действий
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»78
Украина нарвалась на Черноморский флот670
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией185
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу45
Малышева вызвала гнев телезрителей583
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение