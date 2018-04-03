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«Мои документы» провели более 144 тысяч консультаций по вопросу оформления загранпаспортов с начала года
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«Мои документы» провели более 144 тысяч консультаций по вопросу оформления загранпаспортов с начала года 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Более 144 тысяч раз в этом году обратились в центры госуслуг Москвы по вопросам оформления пятилетнего загранпаспорта, передает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Моих документов».
Напомним, центры госуслуг Москвы в 2015 году запустили новый проект, который упростил для горожан оформление биометрического загранпаспорта. В Юго-Западном округе пилотный проект был запущен и в «Моих документах» района Черемушки (ул. Новочеремушкинская, д. 55, корп. 2). При оформлении пятилетнего загранпаспорта по месту пребывания срок изготовления документов сократился до трех месяцев. Это значит, что любой гражданин нашей страны, находящийся в Москве, но имеющий прописку в другом регионе, может подать документы на загранпаспорт в столичном центре госуслуг и получить готовый паспорт в течение трех месяцев.
При этом участники проекта «Активный гражданин» высоко оценили нововведение: средняя оценка составила 4,8 балла. Максимальную оценку — 5 баллов — поставили 89,88% проголосовавших, а на «отлично» и «хорошо» услугу оценили более 95% участников.
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