В Петербурге на пасхальном концерте представят редкие фотографии семьи Николая II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 апреля. / ТАСС /. Редкие фотографии с изображением членов семьи Николая II представят 10 апреля на большом пасхальном концерте «Царский путь к святым» в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра. Как сообщила журналистам режиссер мероприятия Алена Поликовская, архивные материалы в виде фильма будут транслироваться прямо во время концерта.

"У нас видеоряд на полтора часа, это будет полноценное кино. Это будут какие-то фотографии, которые не принадлежали царской семье, но они изображены в каких-то журналах того времени. Это будут утраченные в России фотографии, газеты, журналы, которым более ста лет,

то, чего нет в наших архивах. Вот это уникально", — сказала режиссер пасхального концерта.

Большой пасхальный концерт «Царский путь к святым» проходит в Санкт-Петербурге ежегодно.

В 2018 году в России проходят памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию гибели последнего российского императора Николая II.

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Предполагается, что впоследствии их останки были найдены в окрестностях города и захоронены в Петропавловском соборе.