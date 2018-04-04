Президент Италии начал консультации для формирования правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла в целях выяснения возможностей для формирования правительства начал в среду двухдневные консультации с делегациями политических сил страны, избранных в национальный парламент по итогам выборов 4 марта.

Учитывая, что никто из них не обладает в высшем законодательном органе страны необходимым большинством, переговорный процесс обещает быть затяжным, отмечают опрошенные итальянскими СМИ политологи.

В связи с этим итальянские СМИ обращают внимание на сделанное накануне в ходе ток-шоу на частном телевизионном канале La7 заявление политического руководителя «Движения 5 звёзд» Луиджи Ди Майо, предложившего прежде всего Демократической партии или «Лиге» подписать «правительственный контракт, как сделали в Германии».

При этом кандидат в премьеры от Д5З отметил, что речь не идёт о создании «какой-либо коалиции», и выдвинул два условия: демократы должны отойти от линии, проводившейся до этого их бывшим секретарём Маттео Ренци , и к контракту не должен иметь никакого отношения лидер «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони , так как речь идёт о «революционных, а не о реставрационных процессах».

Реакция Демпартии и правоцентристской коалиции, в состав которой входят «Лига», «Вперёд, Италия» и «Братья Италии», последовала незамедлительно. Руководитель группы демократов в сенате Андреа Маркуччи сразу заявил, что «предложение „Движения 5 звёзд“ неприемлемо».

«В соответствии с решениями, принятыми на заседании дирекции, мы сообщим президенту Маттерелле, что выступаем против любого правительства, во главе которых будут стоять Ди Майо или Сальвини», — подчеркнул он.

На «невозможность» согласиться с предложением руководителя Д5З указала и руководитель депутатской группы «Вперёд, Италия» Мариастелла Джельмини. В свою очередь, председатель Европарламента Антонио Таяни, выдвигавшийся от партии кандидатом в премьеры Италии, сказал, что Ди Майо использует «антидемократические методы» и «не проявляет уважения к выбору миллионов итальянцев», проголосовавших за партию, лидером которой является Берлускони.

Сам же Сальвини, которому адресовалось предложение руководителя «пятизвёздочников», заметил, что правоцентристы готовы вести переговоры с Д5З, но «без каких-либо запретов».

Утром в среду Серджо Маттарелла в рамках проводимых консультаций принял в Квиринальском дворце председателей сената и палаты депутатов Марию Элизабетту Альберти Казелатти и Роберто Фико и затем встретился со своим предшественником на президентском посту Серджо Наполитано.

На вторую половину дня запланированы переговоры с делегацией парламентариев, избранных от автономных регионов и языковых меньшинств, представителями смешанной группы, а также делегацией правоцентристской партии «Братья Италии».

Консультации с делегация Демократической партии, партий «Вперёд, Италия» и «Лига», а также «Движения 5 звёзд» пройдут в четверг.