Консультации по новому правительству Италии продолжатся на следующей неделе

"Ни одна политическая сила по итогам выборов не получила большинства ни одной из палат парламента, никто не обладает необходимыми голосами для создания правительства. По нашим правилам демократии непременно важно, чтобы некоторые партии пришли к соглашению для создания коалиции и рождения правительства. В ходе этих двухдневных консультаций данное условие не проявилось", — заявил Маттарелла по окончании консультаций. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Квиринальского дворца.

В четверг на прием в Квиринальский дворец к главе государства приехали делегации ведущих политических сил страны: лидеры Демократической партии , «Лиги», «Вперед, Италия» и «Движения 5 звезд». Накануне Маттарелла встречался с председателем Сената национального парламента Марией Элизабеттой Казеллати, новоизбранным председателем Палаты депутатов Роберто Фико и со своим предшественником на президентском посту, пожизненным сенатором Джорджо Наполитано . После обеда в Квиринальском дворце побывали представители небольших партий, представленных в парламенте.

"Многие политические партии попросили больше времени. Я запущу новый раунд консультаций на следующей неделе, чтобы определить, не появятся ли новые возможности, которых не сегодняшний день нет", — сказал глава государства.

По словам Маттареллы, нынешняя пауза пойдет на пользу для него и всех участвующих в переговорах политических сил, которые могут «оценить возможность нахождений совместных решений».

По итогам консультаций у президента «Движение 5 звезд», занявшее на выборах первое место среди отдельных партий, подтвердило готовность вести переговоры по созданию большинства.

"Мы предлагаем не правительственный альянс, а правительственный контракт по немецкой модели для изменения Италии", — заявил лидер «Д5З» Луиджи Ди Майо, повторив тезис о том, что движение готово вести переговоры по правительству с «Лигой» и Демпартией, но категорически исключает возможность договоренностей с лидером партии «Веред, Италия», экс-премьером Сильвио Берлускони

"Контракт по правительству можно подписать с «Лигой» или с ДП. Ясно, что это две альтернативных стороны переговоров. Мы предлагаем этим двум силам договор по немецкой модели с тем, чтобы они взяли на себя обязательства перед итальянцами" — сказал политик.

Ответный шаг к переговорам, в свою очередь, сделал лидер «Лиги» Маттео Сальвини, с оговоркой о том, что будущее правительство страны должно будет создано на основе правоцентристской коалиции, получившей большинство по результатам голосования.

"Мы сделаем все, чтобы дать Италии правительство, которое проработает как минимум пять лет. Основой должны стать те, кто выиграл выборы, то есть правоцентристская коалиция. И если мы хотим, чтобы правительство работало долго, — вовлекать «Движение 5 звезд». Не нужно быть ученым, чтобы понимать, что другие решения стали бы экспромтом", — сказал Сальвини после приема у Маттареллы.

Решимость Сальвини, впрочем, контрастирует с заявлениями его союзника по коалиции, лидера партии «Вперед, Италия» Берлускони.

"Мы готовы участвовать в серьезных соглашениях на четкой и реализуемой основе… и мы не доступны для договоренностей по правительству, в котором преобладают зависть, социальная ненависть, сведение счетов и политика массового обнищания", — заявил экс-премьер.

По его словам, коалиция правоцентристских партий должна прийти к соглашению, которое бы признали власти ЕС , где «не простили бы популизма, дилетантства и импровизации». По мнению авторитетного издания Huffington Post, выступление Берлускони стало очередной нападкой на антисистемное и популистское «Движение 5 звезд».

В ходе консультаций президент Маттарелла, который согласно статье 92 конституции Италии назначает председателя Совета министров, должен получить представление о том, какие цели ставят перед собой основные политические силы республики и какое правящее большинство может быть сформировано в нынешних условиях в парламенте. На основании этой информации глава государства должен назвать имя политика, которому он поручит формирование нового кабинета.