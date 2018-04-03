Итальянские эксперты не исключили длительного формирования правительства страны

Предстоящие 4 и 5 апреля консультации президента Италии Серджо Маттареллы с лидерами политических партий по вопросу формирования правительства страны могут занять продолжительное время, отметили опрошенные местными СМИ эксперты.

Учитывая, что ни одной партии и коалиции по итогам выборов 4 марта не удалось обеспечить себе в высшем законодательном органе страны необходимого для создания правительства большинства, «поиск решений, пишет Libero, не будет простым».

Газета отмечает, что уже сейчас многие считают «решённым делом то, что поручение (на формирование правительства. — Прим. ред.) будет дано лишь после завершения второго раунда переговоров», которое к тому же будет иметь «разведывательный характер», что не означает появления дееспособного правительства.

«Нынешняя ситуация, — подчёркивает издание, — очень близко напоминает то, что происходило в 2013 году из-за неполной победы Демократической партии : тогда разведывательный мандат был сразу же вручён Пьеру Луиджи Берсани, который всеми силами пытался достичь соглашения со сторонниками Беппе Грилло («Движение 5 звезд». — Прим. ред.), но безрезультатно. В 2013 году для того, чтобы сформировать кабинет Энрико Летты , понадобилось 44 дня. Сейчас же это может занять значительно больше времени, учитывая слухи, что Маттарелла предоставит «Лиге», правоцентристам и «Движению 5 звезд» возможность договориться между собой до конца мая. И лишь после этого двигаться в поисках других решений».

Газета не исключает также и того, что президент по примеру 2013 года может создать группу из авторитетных людей, которых тогда окрестили мудрецами, чтобы помочь политическим силам в поисках возможного решения.

В свою очередь, La Repubblica замечает, что ровно через месяц после выборов 4 марта глава государства приступает к «проведению быстротечных консультаций», которых, однако, вряд ли будет достаточно для вручения «полновесного мандата» на формирование правительства.