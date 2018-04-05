Берлускони возглавил делегацию своей партии на президентских консультациях

РИМ , 5 апреля. / ТАСС /. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони лично выступил перед журналистами по завершении встречи с президентом Серджо Маттареллой в рамках консультаций о новом правительстве после парламентских выборов 4 марта.

81-летний политик возглавил в четверг делегацию парламентской группы своей партии «Вперед, Италия». Его короткое заявление для прессы показал в прямом эфире канал RAI News 24.

"Правительство должно формироваться теми, кто победил на выборах, а именно нашей правоцентристской коалицией и лидером коалиции, то есть «Лигой», — сказал Берлускони. При этом экс-премьер признал, что его коалиция не обладает достаточным количеством мест в парламенте и вынуждена искать «поддержку извне». Такую поддержку «Вперед, Италия» готова получить, по словам Берлускони, от «авторитетных и ответственных сил».

Таким образом, Берлускони подтвердил, что кандидатом в премьеры от правоцентристской коалиции остается лидер «Лиги» Маттео Сальвини. Сам экс-премьер не имеет права ни баллотироваться, ни участвовать в госуправлении из-за приговора по делу о мошенничестве его компании Mediaset. Его адвокаты пытаются оспорить этот запрет в разных судах, включая Европейский суд по правам человека

По итогам парламентских выборов правоцентристская коалиция в составе партий «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони набрала наибольшее число голосов (37%). Однако им не удалось получить большинство мест в парламенте. Второй лидирующей партией оказалось «Движение „5 звезд“, которое также претендует на формирование правительства во главе со своим кандидатом Луиджи Ди Майо, но и „пятизвездным“ не хватает голосов для парламентского большинства.