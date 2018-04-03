Позаботиться о птицах может каждый

В Международный день птиц орнитарий парка «Сокольники» предложил москвичам взять пернатых под опеку.

Первыми в акции «Возьми под крыло» приняли участие звезды с «птичьими» фамилиями — чтобы подать горожанам пример.

— Нам показалась интересной эта идея с фамилиями, но, конечно, главный посыл акции в том, чтобы помочь птицам, — рассказал руководитель орнитария Вадим Мишин

В «Сокольниках» есть приют для птиц, которые попали в настоящую передрягу. Некоторых из них вывели в неволе из брошенных яиц, некоторых — чудом спасли от кошек. К сожалению, эти птицы уже не смогут жить в естественных условиях. Поэтому каждом пернатому обитателю очень важно иметь опекуна. Над какой птицей артист возьмет шефство, решал жребий. Каждому подносили сувенирное гнездо с деревянными яичками, внутри которых были бумажки с именами пернатых подопечных.

Например, Владимиру Пермякову , известному как Леня Голубков из рекламы «МММ», достался осоед по кличке Ося. Птицу прохожие подобрали на 5-й Парковой улице в ужасающем состоянии. Осю до полусмерти заклевали вороны. Теперь он живет в приюте. В своих выступлениях знаменитости обращали внимание гостей праздника на важные проблемы.

— Я призываю вас подумать о «свадебных голубях» — этих несчастных птиц один раз выпускают, и они не знают, куда им потом деваться, — отметил Пермяков.

По примеру звезд, к обитателям орнитария стали присматриваться и горожане, а некоторые из них уже имеют здесь своих подопечных. Москвичка Екатерина Трещинская шефствует над птицей лунь.

— Я приезжаю сюда два раза в неделю. Здоровье у моего подопечного неважное, к сожалению, ему пришлось ампутировать крыло, потому что оно было перебито в нескольких местах, срастись уже не могло и при этом доставляло птице сильные страдания, — рассказала она.

Екатерина оплатила луню три операции и сейчас выхаживает его.

В качестве сюрприза гостям показали «Сокол Show», которое устроили сотрудники орнитария: песни и танцы с «птичьей» тематикой. А для детей устроили конкурс «Разрисуй скворечник».

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Сапсан — самая быстрая птица, способная развивать самую высокую скорость (390 километров в час) среди всех живых существ на планете. Среди соколов сапсан может разделить славу разве что только со своим родственником кречетом.

ЗВЕЗДНЫЕ ОПЕКУНЫ

— По жребию мне достался сокол Шуня. Выглядит он грозно, но на деле вполне безобидный. Во время осеннего перелета он врезался головой в витрину — получил сильную контузию и жить на воле не может.

— Мой подопечный — серая птица неясыть Рыжик. Ее отбили у стаи ворон в промзоне Москвы с множественными ранами. Несмотря на тяготы, которые ей пришлось пережить Рыжик — абсолютно ручная птица. Я обязательно буду ее навещать.

— Моя птица — грозный курганник Вулкан. Подобран на подмосковном участке в состоянии истощения. Самостоятельно жить Вулкан не сможет, но, как выяснилось, обладает сильным темпераментом и свободолюбием.