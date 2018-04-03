Эксперт: мобильный термоядерный реактор США — это «заявление о намерениях»

Американская компания Lockheed Martin запатентовала создание компактного термоядерного реактора, который может уместиться на корабле или в боевом самолете, сообщает RT.

Компания утверждает, что ей удалось добиться прорыва, достичь того, над чем десятилетиями бьются ученые всего мира, — сделать термоядерную энергию доступной.

Утверждается, что компания близка к решению проблемы использования энергии термоядерного синтеза. Такая энергия используется в водородных бомбах с середины XX века, однако использовать ее в мирных целях пока не удавалось.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин напомнил, что сама концепция создания компактного термоядерного реактора родом из 60-х — 70-х годов прошлого века.

"Тогда, в годы «холодной войны», на фоне развития термоядерного оружия пытались решить проблему создания мирных термоядерных АЭС и различных видов вооружений. Основные проблемы, с которыми тогда сталкивались — это вопросы тепловыделения, вопросы безопасности экипажа, если это пилотируемое устройство. Эти проблемы не были решены ни в СССР, ни в США . Хотя определенные подвижки были, но они оставались на уровне концепций, которые были отложены в долгий ящик", — сказал Борис Рожин.

По его словам, сейчас к этим концепциям возвращаются.

"Вспомним недавнее заявление президента России Владимира Путина , связанное с разработкой перспективных образцов беспилотных вооружений с использованием ядерных реакторов. Американцам тяжело признать, что Россия их опережает в некоторых областях. Американцы таким образом отвечают: мол, у них тоже есть свои наработки. Но пока речь не идет о массовом серийном производстве. Скорее, это заявление о намерениях, о том, что планы создания таких вооружений есть, работы ведутся, деньги выделяются. А насколько это будет успешно, зависит не от политиков, а от ученых, которые работают в этой области. Плюс надо учитывать, что в США идет постоянная битва за увеличение оборонного бюджета. И компании, занимающиеся высокотехнологичными вооружениями, пытаются за счет рекламируемых проектов к нему «присосаться»", — отметил военный эксперт.

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