На проезжей части Велозаводской улицы отремонтировали фонарь

На проезжей части Велозаводской улицы восстановили освещение, отремонтировав сломанный фонарь. Ранее с просьбой устранить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель, приложив соответствующий фотоматериал.

Работы по устранению проблемы провели в установленный срок, после чего на портале появился официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по монтажу светильника. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы », — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)