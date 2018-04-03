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На проезжей части Велозаводской улицы отремонтировали фонарь
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На проезжей части Велозаводской улицы отремонтировали фонарь 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
На проезжей части Велозаводской улицы восстановили освещение, отремонтировав сломанный фонарь. Ранее с просьбой устранить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель, приложив соответствующий фотоматериал.
Работы по устранению проблемы провели в установленный срок, после чего на портале появился официальный ответ за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по монтажу светильника. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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