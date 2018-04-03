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Голоса птиц попробуют определить в Митине
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Голоса птиц попробуют определить в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В библиотеке №247 района Митино в среду, 4 апреля, в рамках клуба «Экологический калейдоскоп» в честь Международного дня птиц проведут тематическое мероприятие «Птицы — наши друзья». Для гостей организуют показ презентации «Птицы в городе весной», а также прослушивание электронного ресурса «Голоса птиц». Собравшиеся попробуют определить, каким пернатым принадлежат те или иные звуки.
— Участникам мероприятия расскажут про птиц, которые первыми возвращаются с юга, о местах их гнездования. Гости примут участие в разгадывании увлекательных ребусов, также будет проведен литературный конкурс «Что ни страница, то — птица», где нужно будет отгадать, какая птица описана в стихотворении, — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Пятницкое шоссе, д. 16/1. Начало в 12.30. Вход свободный.
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