Как величественно и ужасно выглядят столкновения кораблей: реальное видео

Реальные столкновения судов случаются, к счастью, очень редко. Тут все же посложнее не справиться с управлением, да и трафик на «дорогах» ощутимо легче городского. Однако, когда капитан не справляется с управлением, может случиться настоящая катастрофа, последствия которой совершенно ужасны.

Что пошло не так в каждой из этих ситуаций? Отвлекся штурман, неправильные указания дал капитан?

Так или иначе, зрелище получилось захватывающим. Без человеческих жертв, конечно, обошлось, а вот имущества попорчено на страшные деньги.