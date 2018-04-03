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Как величественно и ужасно выглядят столкновения кораблей: реальное видео
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Как величественно и ужасно выглядят столкновения кораблей: реальное видео 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Реальные столкновения судов случаются, к счастью, очень редко. Тут все же посложнее не справиться с управлением, да и трафик на «дорогах» ощутимо легче городского. Однако, когда капитан не справляется с управлением, может случиться настоящая катастрофа, последствия которой совершенно ужасны.
Что пошло не так в каждой из этих ситуаций? Отвлекся штурман, неправильные указания дал капитан?
Так или иначе, зрелище получилось захватывающим. Без человеческих жертв, конечно, обошлось, а вот имущества попорчено на страшные деньги.
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