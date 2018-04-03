Российскому предприятию запретили поставлять мясо в страны ЕАЭС

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитраному надзору информирует о выявлении лабораториями службы несоответствии продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, имеющими право поставок своей продукции на территорию стран-членов ЕАЭС. В этой связи служба приняла решение ввести временные ограничения на поставки продукции ООО «Курский мясоперерабатывающий завод»", — говорится в сообщении.

В продукции этого завода нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в полуфабрикатах из мяса свиньи.

Ведомство не может ограничить оборот продукции этой компании на территории России , однако оно отправило в государственную ветслужбу Курской области письмо с просьбой обратить внимание на выпускаемую этим предприятием продукцию.

Помимо этого, служба вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО «Мусихин. Мир мёда», ООО «Албиф», ООО «Равис-птицефабрика сосновская», ООО «ПЕнзамолинвест», ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат», ООО «Пятигорский молочный комбинат» и ООО «Ува-молоко» за различные нарушения.

"В случае повторных выявлений нарушений в продукции указанных предприятий, Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на поставки продукции этих компаний на территорию стран-членов ЕАЭС", — подытожили в ведомстве.