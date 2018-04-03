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Российскому предприятию запретили поставлять мясо в страны ЕАЭС
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Российскому предприятию запретили поставлять мясо в страны ЕАЭС 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россельхознадзор с 5 апреля временно ограничивает поставки продукции животного происхождения российского «Курского мясоперерабатывающего завода» в другие страны ЕАЭС из-за нарушений, сообщает служба во вторник.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитраному надзору информирует о выявлении лабораториями службы несоответствии продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, имеющими право поставок своей продукции на территорию стран-членов ЕАЭС. В этой связи служба приняла решение ввести временные ограничения на поставки продукции ООО «Курский мясоперерабатывающий завод»", — говорится в сообщении.
В продукции этого завода нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в полуфабрикатах из мяса свиньи.
Ведомство не может ограничить оборот продукции этой компании на территории России, однако оно отправило в государственную ветслужбу Курской области письмо с просьбой обратить внимание на выпускаемую этим предприятием продукцию.
Помимо этого, служба вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ООО «Мусихин. Мир мёда», ООО «Албиф», ООО «Равис-птицефабрика сосновская», ООО «ПЕнзамолинвест», ЗАО «Поспелихинский молочный комбинат», ООО «Пятигорский молочный комбинат» и ООО «Ува-молоко» за различные нарушения.
"В случае повторных выявлений нарушений в продукции указанных предприятий, Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на поставки продукции этих компаний на территорию стран-членов ЕАЭС", — подытожили в ведомстве.
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